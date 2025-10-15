Terrorcselekménnyel akarta hatékonyabb munkavégzésre ösztönözni a rendőrséget

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki márciusban bódult és ittas állapotban felhívta a győri rendőrkapitányságot. A telefonban azzal fenyegetőzött, hogy ha a rendőrség nem intézkedik a tőle korábban ellopott mobiltelefon megtalálása érdekében, akkor robbantást követ el. Mégpedig azon munkásszállón, ahol az általa feltételezett elkövető tartózkodik - írja a Kisalföld.hu.

Nem volt elégedett a rendőrség munkájával, ezért robbantással fenyegetett

Fotó: illusztráció Pexels.com

Nem játék a robbantással fenyegetés

A főügyészség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt vádolta meg a férfit. Vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Törvényszék felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje a nyomozás hatékonyságával elégedetlen fenyegetőt.

A napokban egy csepeli férfi is robbantással fenyegetőzött. Azt állította, hogy több postaládában is bombát helyezett el. A sztori végét elolvashatja itt.