Rollerrel vágódott a kereszteződésbe, telibe kapta az autót a 18 éves srác – videó

Szeptember 18-án egy fiatal férfi életét vesztette, amikor rollerrel frontálisan ütközött egy személygépkocsival. Most egy újabb eset videója terjed az interneten, amelyen egy szintén 18 éves fiú látható, aki az elsőbbségjelző tábla figyelmen kívül hagyásával megállás nélkül hajt a kereszteződésbe, és oldalról ütközik neki egy autónak – számolt be róla a Kemma.hu.

Rollerrel okozott balesetet a fiatal, amikor nem adta meg az elsőbbséget

Forrás: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség / Facebbok

Rollerrel a szabályok ellen

Október 7-én délelőtt egy fiatal férfi Kiskunhalas belterületén elektromos rollerrel közlekedett, amikor balesetet okozott. Szerencsére a férfi nem sérült meg, de a felelősségre vonást nem tudta elkerülni, mert a helyszínen pont egy egyenruhás rendőr is tartózkodott, amint az a felvételen is látható. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-oldala szerint a fiatal ellen büntetőeljárás indult, mivel a rendőrök gyanúja szerint bódult állapotban közlekedett.

