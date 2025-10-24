Rollerrel csapódtak a rendőrautónak, csúnyán ráfáztak

Ketten is megsérültek szerda éjszaka Budapest belvárosában, miután rendőrautónak csapódtak. A Wesselényi utcában egy 17 éves fiú száguldozott a rollerrel, mögötte egy 31 éves nő állt. A magát legyőzhetetlennek tartó páros meg akarta előzni a járőrt, ám végül belerohantak - tájékoztatott a Tények.hu.

Talán az elfogyasztott drog miatt hitték, hogy a roller gyorsabb, mint a rendőrautó

Fotó: illusztráció, MI által generált kép

A rendőrautót éppen egy esethez riasztották, amikor a rolleres balról hirtelen bevágott elé, így az ütközés elkerülhetetlen volt. A kocsi oldala behorpadt, a bal első lámpája be-, a visszapillantó tükre pedig letört. A bérrolleren utazók könnyebb fejsérülést szenvedtek, őket a mantők baleseti osztályra szállították. A kórházban elvégzett vizsgálat során kiderült, hogy mindketten valamilyen kábítószer befolyása alatt álltak.

