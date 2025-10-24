Rollerrel csapódtak a rendőrautónak, csúnyán ráfáztak

Hírlevél

Meg akarták előzni a járőrt, akit éppen egy esethez riasztottak. Az elektromos rolleren utazók valamilyen drog hatása alatt álltak.
Ketten is megsérültek szerda éjszaka Budapest belvárosában, miután rendőrautónak csapódtak. A Wesselényi utcában egy 17 éves fiú száguldozott a rollerrel, mögötte egy 31 éves nő állt. A magát legyőzhetetlennek tartó páros meg akarta előzni a járőrt, ám végül belerohantak - tájékoztatott a Tények.hu.

Talán az elfogyasztott drog miatt hitték, hogy a roller gyorsabb, mint a rendőrautó 
Fotó: illusztráció, MI által generált kép

A rendőrautót éppen egy esethez riasztották, amikor a rolleres balról hirtelen bevágott elé, így az ütközés elkerülhetetlen volt. A kocsi oldala behorpadt, a bal első lámpája be-, a visszapillantó tükre pedig letört. A bérrolleren utazók könnyebb fejsérülést szenvedtek, őket a mantők baleseti osztályra szállították. A kórházban elvégzett vizsgálat során kiderült, hogy mindketten valamilyen kábítószer befolyása alatt álltak. 

A rolleres és az őz is életét vesztette a balesetben

Tragikus baleset történt októberben Nagykőrös külterületén. Egy elektromos rollerrel közlekedő 52 éves férfi elütött egy őzet, amely váratlanul eléugrott. A balesetnek nincsenek túlélői: az állat a helyszínen elpusztult, a rolleres pedig napokkal később, a kórházban vesztette életét. Részletek az Origo cikkében.

 

