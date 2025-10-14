Kiderült, hogy ki volt az elhunyt rolleres, aki őzzel ütközött

Amint azt az Origo is megírta, tragikus baleset történt a napokban Nagykőrös külterületén. Egy elektromos rollerrel, védőfelszerelés nélkül közlekedő férfi elütött egy őzet, amely váratlanul, a semmiből ugrott elé. A balesetnek nincsenek túlélői: az állat a helyszínen elpusztult, a rolleres pedig napokkal később, a kórházban vesztette életét. A Ripost információi szerint az elhunyt férfi T. Zoltán, 52 éves kétgyermekes családapa.

Családja és barátai gyászolják az őzzel ütköző rollerest

Fotó: (illusztráció) mesterséges intelligencia által generált kép

Zoltánt rengetegen gyászolják, ismerősei szerint halálával egy csodálatos ember távozott közülük. Többen azt állítják, hogy a férfi szabályosan, kivilágítva, nem nagy sebességgel gurult a rolleren, amikor ráfordult a betonútra. Abban a pillanatban a hatalmas állat kiugrott elé, így a baleset elkerülhetetlen volt.

Nem haladt túl gyorsan a rolleres

Egy közösségi oldalon az áldozat egyik lánya azt írta: édesapjának ideje sem volt felgyorsulni, a roller közepes fokozaton volt, tehát maximum 50 kilométeres sebességgel haladhatott.

Az is tőle tudható, hogy Zoltán a gyászoló feleségén kívül két lánygyermeket hagyott maga után, akik ezidáig el sem temethették szerettüket, ugyanis még ezekben a pillanatokban is tart a rendőrségi nyomozás.