Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
életveszélyes

Halálos baleset követelte áldozatait: a rolleres meghalt és az őzike is elpusztult

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A napokban Nagykőrös külterületén egy e-rolleres elütött egy őzet. A tragikus balesetnek egy túlélője sincsen. A rendőrség újabb figyelmeztetést adott ki a roller használatával kapcsolatosan.
Link másolása
Vágólapra másolva!
életveszélyesrolleresPest Vármegyei RendőrségáldozatNagykőröskórház

Megrázó szerencsétlenség történt Nagykőrös külterületén. A napokban egy rolleres védőfelszerelés nélkül közlekedett és elütött egy őzet. A balesetnek nincsenek túlélői.  A rendőrség az esetet követően újra figyelmeztetett az elektromos roller előírásaival kapcsolatban - írta meg a Vaol.hu.

Az őz már a helyszínén életét veszítette a roller baleset következtében, a sofőrt életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba
Az őz már a helyszínen életét veszítette a roller baleset következtében, a sofőrt életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba
Kép forrása: Pest Vármegyei Rendőrség

Sajnos már nem tudták megmenteni az életét.

A rendőrség útmutatását adott az e-roller helyes használatával kapcsolatban

A személyi sérülések minimalizálásához elkerülhetetlen a megfelelő védőfelszerelés: térd-derékvédő, bukósisak. Elengedhetetlen a biztonságos közlekedéshez a sebesség korlátozások komolyan vétele, valamint  ősszel jelentősen nagyobb az esélye a vadállatok megjelenésének, ezért külterületen fokozott óvatossággal kell eljárni.  Az éles látáshoz használjunk megfelelő világítást, és soha ne vállaljunk feleslegesen kockázatot!

Sorra szedik áldozataikat az e-roller balesetek. Szeptemberben egy győri férfi ütközött frontálisan személyautóval. Sajnos már őt sem lehetett megmenteni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!