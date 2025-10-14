Halálos baleset követelte áldozatait: a rolleres meghalt és az őzike is elpusztult

Megrázó szerencsétlenség történt Nagykőrös külterületén. A napokban egy rolleres védőfelszerelés nélkül közlekedett és elütött egy őzet. A balesetnek nincsenek túlélői. A rendőrség az esetet követően újra figyelmeztetett az elektromos roller előírásaival kapcsolatban - írta meg a Vaol.hu.

Az őz már a helyszínen életét veszítette a roller baleset következtében, a sofőrt életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba

Kép forrása: Pest Vármegyei Rendőrség

Sajnos már nem tudták megmenteni az életét.

A rendőrség útmutatását adott az e-roller helyes használatával kapcsolatban

A személyi sérülések minimalizálásához elkerülhetetlen a megfelelő védőfelszerelés: térd-derékvédő, bukósisak. Elengedhetetlen a biztonságos közlekedéshez a sebesség korlátozások komolyan vétele, valamint ősszel jelentősen nagyobb az esélye a vadállatok megjelenésének, ezért külterületen fokozott óvatossággal kell eljárni. Az éles látáshoz használjunk megfelelő világítást, és soha ne vállaljunk feleslegesen kockázatot!

Sorra szedik áldozataikat az e-roller balesetek. Szeptemberben egy győri férfi ütközött frontálisan személyautóval. Sajnos már őt sem lehetett megmenteni.