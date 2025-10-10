Hírlevél

gépjármű

Kerti partiról száguldott haza a részeg rolleres, drága lett az estéje

39 perce
Egy fiatal férfi ittas állapotban hazafelé hajtott kétkerekűjével, amikor rendőrök igazoltatták Szeged belvárosában. Komoly pénzügyi bírság lett az estéjének a vége, gyorsított eljárásban állította bíróság elé az ügyészség a roller tulajdonosát.
gépjárműSzegedi Járási Ügyészségrendőrrollerigazoltatásittas vezetés

A fiatal ittas férfi gondatlanul tartott hazafelé egy kerti buliból Szegeden, amikor rendőri igazoltatásba ütközött.  Az estéjét azonnali gyorsított eljárás zárta, hiszen a roller is közúti járműnek számít és a zéró tolerancia elvét megszegni ugyanúgy szabálysértés. - írta meg a Delmagyar.hu.

A rolleres fiatal fél év járművezetéstől eltiltást, és 120 ezer forintos pénzbüntetést kapott
Fotó: Unsplash (illusztráció)

Az igazoltatás során kiderült, hogy a vádlott vérében lévő alkohol mennyiség a bűncselekményi határértéket többszörösen is meghaladta.

A rollerest ittas járművezetés vétségével vádolta meg a Szegedi Járási Ügyészség

Alkoholos befolyásoltság alatt elektromos rollert és biciklit sem szabad vezetni - hívta fel a figyelmet az ügyészség. Videósorozatban arról adnak tájékoztatást, hogy az e-roller és bicikli is járműnek számítanak, ezért szigorúan tilos ittasan a járműveket igénybe venni.

Az utóbbi időszakban megszaporodtak a rolleres balesetek, legutóbb például egy 18 éves fiatal nem adta meg az elsőbbséget Kiskunhalason. Rendőr szeme láttára ütközött neki a gépjárműnek, szerencsére senki nem sérült meg. A gyanú szerint a rolleres fiú bódult állapotban volt, büntetőeljárás indult ellene. 

 

