Rendkívüli

Üzentek az oroszok: ha az ukránok ezt megteszik, jön az atombomba

román

Románok garázdálkodtak Kecskeméten, rabolni és lopni jöttek Magyarországra

1 órája
Azért jöttek Magyarországra, hogy lopjanak és raboljanak. A román férfi még egy ártatlan gyereket is meglopott.
Egy alvó férfit is meglopott álmában egy külföldi férfi. Az elkövetők arcátlansága nem ismert határokat, vérlázító, amit megengedtek maguknak. A becstelen román férfi egy szintén román nővel több bűncselekményt is elkövetett, mire elkapták őket. A részleteket a Baon.hu írta meg.

román
A románok viselkedése nem ismert határokat
Fotó: ugyeszseg.hu

A románok arcátlansága

Az ügyészség vádirata szerint 2024. július 26-án éjjel, Kecskemét belvárosában a románok – egy férfi és egy nő – leszólítottak egy magyar állampolgárt két ötszázast nyújva neki, hogy vegyen nekik cigarettát. A férfi ezt visszautasította. Közben az egyik ötszázas bankjegy véletlenül beszakadt, erre a románok elkezdtek ordibálni, egyre agresszívabbakká váltak. A férfi, hogy végre elhallgassanak, vett nekik szivarkát. 

A későbbiekben a románok a férfi nyomába eredtek, és 20 ezer forintot követeltek tőle.

 De mivel nem volt nála annyi készpénz, a román férfi torkon ragadta, és arra kényszerítette, hogy egy ATM-ből vegye ki az összeget.

Egy másik alkalommal még 2023. szeptemberében éjszaka egy alvó férfit raboltak ki, tőle ellopták az értékeit, köztük a bankkártyáját is, amellyel még aznap éjjel a két bűntársával többször is vásároltak.

De még ez sem volt elég, egy buszmegállóban egy gyerektől lopták el a mobilját, miközben a nő elterelte a kiskorú figyelmét.

Az ügyészség a férfit a rablás mellett kifosztás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettével, valamint lopás vétségével vádolja és ezért vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza. A letartóztatásban lévő férfi és társai bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság dönt majd

– közölte a Baon.hu.

Nem az első eset, hogy külföldről érkeznek bűnözőnk hazánkba. Egy hasonló esetben rendkívül brutális módon végzett a barátnőjével egy román férfi, aki a gyilkosság után felgyújtotta a tetthelyet, hogy ne maradjanak nyomok. Sajtóértesülések szerint a hatóság nem zárja ki, hogy a baltás gyilkos Magyarországra szökött, és most itt bujkálhat valahol. Ha érdeklik a részletek, látogasson az Origóra!

 

