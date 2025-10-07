Az autóroncsot látva mindenki hátán végigszalad a hideg, ezt nem lehetett túlélni

Hiába érkezett mentőhelikopter, hiába a mentősök megfeszített igyekezete, a 30 éves fiatalember életét nem tudták megmenteni. A roncsot látva valóságos csoda lett volna, ha a sofőr túléli. Sajnos belehalt a sérüléseibe. A Feol.hu által publikált képeket csak erős idegzetűeknek ajánljuk!

A felismerhetetlenségig összetört roncs mindenkit lesokkolt

Fotó: Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

A roncsot látva mindenki ledöbbent

Súlyos, halállal végződő baleset történt hétfő délután a 6-os főúton Kisapostag térségében. A roncsot látva mindenki csak találgatni tud, hogy történhetett ez a szörnyű baleset.

Az autóból szinte semmi sem maradt.

Az Országos Mentőszolgálat a Feol.hu megkeresésére reagálva elmondta, az orvosi segítség szinte azonnal megérkezett a tragédiához, mentőhelikoptert is riasztottak. Többször próbálkoztak az újraélesztéssel, de nem jártak sikerrel.

A 30 éves sofőr a helyszínen meghalt.

A férfit a roncsból a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. A halálos balesetről készült képeket itt tudja megnézni!

A közelmúltban nagyobb szerencséje volt a korábbi Premier League-játékosnak, Eljero Eliának, aki egy négy autót érintő tömegkarambol részese volt Hollandiában. A 38 éves egykori szélső 270 ezer font (közel 130 millió forint) értékű

Lamborghini Urusa teljesen megsemmisült

a horrorbalesetben, ám a futballista kisebb sérülésekkel megúszta az esetet. A részletek az Origón olvashatók!