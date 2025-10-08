Szüreti káosz: a polgárőrautót sem kímélte a vandál

Az őszi szüreti hangulat Ábrahámhegyen sajnos nem mindenki számára jelentett örömöt: egy budapesti férfi szándékosan rongált meg autókat - számolt be róla a Veol.hu

Rongálás miatt indult büntetőeljárás a 35 éves budapesti férfi ellen

Fotó: Police.hu

Szórakozásból rongált

Egy budapesti lakos október 4-én tett bejelentést a rendőrségnél, miszerint ismeretlen személy rongálta meg a gépkocsiját. Szüreti felvonuláson vettek részt, a 71-es főúton közlekedtek. Ábrahámhegyre érve araszolva tudtak csak közlekedni, ekkor haladtak el az ötfős társaság mellett, amikor egyikük végigkarcolta a bejelentő járművét, ezzel több százezer forintos kárt okozva.

A járőrök az esetet követő egy órán belül azonosították és elfogták a 35 éves budapesti férfit, akit előállítottak, majd rongálás miatt büntetőfeljelentést tettek ellene.

Azonban a történet itt nem ért véget. Másnap reggel Ábrahámhegyen bejelentés érkezett egy polgárőrautó megrongálásáról. A nyomozás során kiderült, hogy a jármű irányjelző- és ablaktörlő-kapcsolóit szintén a 35 éves férfi rongálta meg. A rendőrök október 7-én, Budapesten fogták el a tettest otthonában, előállították, majd gyanúsítottként kihallgatták. Ellene kétrendbeli rongálás vétsége miatt indult eljárás.

