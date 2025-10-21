Hulk módjára tombolt egy részeg férfi: autókat vert szét, mert kidobták a koncertről

Hírlevél

Egy feldúlt férfi Keszthelyen végigrohant egy parkolón, ahol öt futárautót tört szét dühében. Az elkövetőt rongálás bűntette miatt hallgatták ki a rendőrök.
A rendőrség elfogott egy zalai férfit, aki dührohamában öt autót vert szét egy keszthelyi parkolóban. A rongálás október 19-én éjszaka történt, egy vendéglátóhely előtti parkolóban - írta a Zaol.hu.

Haragját a futárautókon töltötte ki, súlyos rongálást okozott
A rongálás során öt autót vert szét a feldühödött, részeg férfi, akit nem sokkal korábban egy koncertről dobtak ki
Fotó:  Police.hu 

Rongálással vezette le haragját

A 29 éves helyi lakost előzőleg egy szórakozóhelyről a biztonsági őr kísérte ki a viselkedése miatt. A feldúlt férfi a járműveken vezette le a haragját, két szélvédőt betört, majd egy üvegszilánkkal nyolc gumiabroncsot szúrt ki a parkolóban álló autókon. Ezzel jelentős anyagi kárt okozott.

Kitört ablakok és kiszúrt gumik maradtak a dühroham után
Kitört ablakok és kiszúrt gumik maradtak a dühroham után
Fotó:  Police.hu 

A rendőrök hamar elfogták a férfit, majd rongálás bűntette miatt hallgatták ki. Részletes beismerő vallomásában elmondta, hogy részegen zokon vette, amiért kidobták a koncertről.

Nemrég Jászberényben történt egy hasonló eset, ahol egy férfi úgy döntött, felgyújt egy úgynevezett tavasz babát, mert az nem tetszett neki. A részleteket az Origo.hu oldalon olvashatják.

 

