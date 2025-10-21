Hulk módjára tombolt egy részeg férfi: autókat vert szét, mert kidobták a koncertről

A rendőrség elfogott egy zalai férfit, aki dührohamában öt autót vert szét egy keszthelyi parkolóban. A rongálás október 19-én éjszaka történt, egy vendéglátóhely előtti parkolóban - írta a Zaol.hu.

A rongálás során öt autót vert szét a feldühödött, részeg férfi, akit nem sokkal korábban egy koncertről dobtak ki

Fotó: Police.hu

Rongálással vezette le haragját

A 29 éves helyi lakost előzőleg egy szórakozóhelyről a biztonsági őr kísérte ki a viselkedése miatt. A feldúlt férfi a járműveken vezette le a haragját, két szélvédőt betört, majd egy üvegszilánkkal nyolc gumiabroncsot szúrt ki a parkolóban álló autókon. Ezzel jelentős anyagi kárt okozott.

Kitört ablakok és kiszúrt gumik maradtak a dühroham után

Fotó: Police.hu

A rendőrök hamar elfogták a férfit, majd rongálás bűntette miatt hallgatták ki. Részletes beismerő vallomásában elmondta, hogy részegen zokon vette, amiért kidobták a koncertről.

