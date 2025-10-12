Rozinál jártunk, már lábra áll az autó után kötött kutya – képek

A szeptember eleji, tiszaalpári kutyakínzás ügye sokkolta az állatszeretőket. Egy férfi az autója után kötötte a kutyáját, majd 95 km/órára felgyorsított, így vonszolta maga után az állatot az aszfalton. Egy mögötte haladó autós a telefonjával felvette, amit lát, aztán megállította a kocsit. A gazda azt állította: azért kötötte ki a kutyáját, mert éjszaka az őzeket kergette. Kitartott amellett, hogy figyelmetlenségből felejtette a vonóhorgon az állatot, ezért indult el vele. Miután megállították, az állatkínzó nem a kocsi ülésére tette az állatot, ahogy hibázó, de elkötelezett kutyatartó tette volna, hanem a csomagtartóba dobta a súlyosan sérült kutyát, és hazavitte. Még állatorvost sem hívott Rozihoz.

Rozi állapota folyamatosan javul, ahogy telik az idő, hála a profi és gondoskodó csapatnak, amely körbeveszi őt

Fotó: Polyak Attila / Polyak Attila

Rozi, a remény jelképe

Az állatvédők több bejelentést kaptak a lakiteleki, tiszaalpári és M44-es út környékéről, ami után a hatóságokkal és az ebrendészet együtt érkeztek meg az állatkínzó ingatlanához. A súlyosan sérült kutya, Rozi a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület gondozásába került, amely a helyszínen, a gazda otthonában vette magához. Akkor még nem látszott, hogy a kutya testének milyen nagy felülete égett meg, de már nyüzsögtek rajta a nyüvek. Horzsolásos, dörzsöléses és égési sérülései is voltak, a legsúlyosabbakat helyben, azonnal ellátták.