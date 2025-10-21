Egy éve küzd Sallai Nóra azért, hogy visszatérhessen az életbe

Nem járt a baleset helyszínén, és nem is szeretne oda visszatérni Sallai Nóra, akit sokan a Jóban Rosszban című sorozatból ismertek és szerettek meg. Ezt mondta a TV2 Tények Plusz műsorának írásban feltett kérdéseire a színésznő a Bors szerint.

Ebből a kereszteződésből fordult ki Sallai Nóra kocsijával, amikor balról belecsapódott a fekete autó Fotó: Bors

Semmire nem emlékszem! A kórházban a férjem közölte velem a tragédia hírét

- közölte Sallai Nóra.

Tavaly ősszel történt a tragédia. A színésznő 2024. szeptember 27-én Alsónémedi egyik játszótéren volt 5 éves kisfiával, Bendével. Amikor elindultak haza és kikanyarodtak a főútra, oldalról az autójukba csapódott egy nagy sebességgel érkező BMW. Sallai Nórát és kisfiát is életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A színésznő napokkal a brutális baleset után magához tért, a kisfia viszont belehalt a sérüléseibe. Sokáig az is kérdéses volt, hogy híres édesanyjánál van-e még remény.

Sallai Nóra

Fotó: TV2

Mindent megtesz Sallai Nóra

A színésznő pár héttel a baleset után magához tért. Eltelt egy év, azóta mindennap azon dolgozik, hogy felépüljön egy olyan tragikus balesetből, amelyből lelkileg lehet, hogy sohasem fog. Rajongói aggódnak érte, drukkolnak neki.

Köszönöm szépen, napi 4 kilométert sétálgatok már és gyógytornára is járok. Szeretnék visszatérni az életbe, de ez még idő. Ezt azonban soha nem lehet feldolgozni

- tette hozzá a színésznő.