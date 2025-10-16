Néma segélykérés: egy kézjel miatt menekült meg egy nő

A vacsora alatt az egyik nő kihasználva egy óvatlan pillanatot, kereste a pincér figyelmét, majd a világszerte ismert néma segélykérő mozdulattal jelezte, hogy veszélyben van. A pincér azonnal felismerte a jelzést és gyorsan cselekedett: először értesítette a kollégáját, aki diszkréten hívta a rendőrséget, anélkül, hogy a veszélyes társaság gyanút fogott volna - írta a Sonline.hu. segélykérés

Segélykérése mentette meg a nőt, jobb ha mindenki ismeri ezt a mozdulatot

Fotó: ÉFOÉSZ

A segélykérésnek hála gyorsan cselekedtek és letartóztatták a férfit

A pincér gyors reakciójának köszönhetően

rövid időn belül körzeti megbízottak érkeztek a balatonboglári vendéglátóhelyre,

és igazoltatták a négyfős társaságot.

Az intézkedés során a bántalmazott nő lehetőséget kapott arra, hogy a mosdóban négyszemközt beszéljen az egyik rendőrnővel.

Itt megerősítette a néma segélykérés jogosságát, és elmondta, hogy volt párja, aki szintén a vacsorán volt, nem sokkal korábban fizikailag bántalmazta őt.

A rendőrök azonnal cselekedtek, a 35 éves férfit elfogták és előállították a Fonyódi Rendőrkapitányságra. A nyomozás során kiderült, hogy

a bántalmazás nem Balatonbogláron, hanem Fejér vármegyében, Sárkeresztúron történt.

A somogyi és fehérvári rendőrök ezután összehangolt munkába kezdtek: a Sárbogárdi Rendőrkapitányság átvette az ügyet, büntetőeljárást indított, az agresszív férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

A balatonboglári pincér éberségének és a rendőrség hatékony együttműködésének köszönhetően a nő biztonságba került, bizonyítva, hogy a néma segélykérés valóban életet menthet.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.