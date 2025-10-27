Kaszás Nikolett után újabb hátborzongató sikolyok a Pilisben

Egy túrázó fülét vasárnap kora este rémisztő segélykiáltás hangja csapta meg és azonnal értesítette is a rendőrséget. A fák közül érkező sikolyok annyira valóságosnak tűntek, hogy rövid időn belül a mentőszolgálat és a kutató-mentők is elindultak Pilisszentlászló felé a hang irányába - írta a Borsonline.hu.

A segélykiáltás az erdő mélyéről érkezett

Fotó: HUNGO

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat beszámolója szerint két egységet is riasztottak a helyszínre, mert minden jel arra utalt, hogy valaki komoly bajba került az erdőben.

A segélykiáltás elérte célját

A rendőrök gyalog indultak be a sűrűbe, majd a feszültség a tetőfokára hágott, ugyanis amikor megtalálták a bajbajutottat, akkor megdöbbentő fordulat következett.

Kiderült, hogy az illető nem volt életveszélyben, viszont erősen zavart állapotban találtak rá. A szakemberek szerint valószínűleg tudatmódosító szer hatása alatt állt és a saját félelmei, hallucinációi lettek úrrá rajta.

A mentők végül kivitték az erdőből és kórházba szállították kivizsgálásra.

A hallucinációkat előidéző termékek skálája sajnos igen széles, már az iskolák környékére is eljutott a zombi droggal szennyezett elektromos cigaretta, ami újabb veszélyeket rejt magában.