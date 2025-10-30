Ezek a spekulánsok nem kispályások: 10 milliárd forint vándorolt a zsebükbe

Befellegzett a szegedi vállalkozásnak, a NAV pénzügyi nyomozói felgöngyölítették a csalási konstrukció szálait. Ahogy a Beol.hu írja, a spekulánsok tíz beazonosított elkövetői körben követtek el pénzügyi visszaéléseket, hozzávetőleg 10 milliárd forintnyi összeget „csippentettek ki” az állami költségvetésből.

A NAV munkatársai a spekulánsok felderítése során az egyik helyszínen a mélyhűtőben 168 ezer euró készpénzt találtak

Fotó: Nemzeti Adó és Vámhivatal/Beol.hu

Spekulánsok a NAV célkeresztjében

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság pénzügyi nyomozói egy Szegeden bejegyzett vállalkozás nehezen átlátható csalássorozatát derítették fel.

A szóban forgó cég feltűnően nagy értékben szerzett be mobiltelefonokat belföldi forrásokból. A készülékeket túlnyomórészt szerb magánszemélyeknek adták el. A telefonok beszerzésének hivatalos igazolását a közvetítő cégeik nevében kiállított számlákkal oldották meg.

A nyomozás kiderítette, hogy a társaságokhoz köthetően további fedőcégek működtek, melyek a belföldi értékesítést kijátszó vállalkozásokon keresztül juttatták el a telefonokat a szegedi cég részére. A feltárt bűnszervezet kapcsán tíz, szervezetten működő elkövetői kört azonosított a hatóság, akik a csalárd számlázási láncokat működtették

– közölte a Beol.hu.

Tízmilliárd forintnyi vagyoni hátrányt okoztak az állami kölségvetésnek. A NAV emberei közel 2,5 milliárd forint értékben foglaltak le ingatlanokat, gépjárműveket, banszámlákat és készpénzt. Továbbá megakadályoztak egy 270 milliós ÁFA-visszaigénylést. Ezek mellett a nyomozók az egyik helyszínen 700 gramm kábítószergyanús anyagot is találtak.

Ahogy arról a Beol.hu beszámolt, a cég lebuktatásában 239 pénzügyőr vett részt, a gyanúsítottakat 50 helyszínről gyűjtötték be. A Szegedi Járásbíróság 16 ember letartóztatását rendelte el.

