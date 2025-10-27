Súlyos baleset: leomló támfal temette maga alá a munkásokat

Hétfőn leomlott egy támfal Biatorbágyon, a törmelék maga alá temette az ott dolgozó munkásokat, akik közül többen a kövek alá szorultak - írta a súlyos balesetről a Kemma.hu.

Súlyos baleset Biatorbágyon a leomló támfal maga alá temette a munkásokat

Fotó: Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület/Facebook

Súlyos baleset Biatorbágyon

A tűzoltók az önkéntes egységekkel szinte pillanatok alatt a helyszínre érkeztek, és azonnal megkezdték a leomló támfal alá betemetett dolgozók kimentését.

A helyszín biztosítása után előbb kézi erővel, majd gépekkel igyekeztek az embereket kimenteni. A tűzoltók több sérültet is kiszabadítottak, akiket a mentők elláttak, majd kórházba szállítottak. A helyszínen több egység dolgozott összehangoltan, hogy megakadályozzák a további omlást és biztosítsák a területet – írja a hírportál a Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Facebook-bejegyzésére hivatkozva.

Az utóbbi napokban több komoly munkahelyi baleset is történt. Egy berettyóújfalui üzemi szerencsétlenség nyomán a rendőrség büntetőeljárást indított, miután egy férfi maradandó fogyatékosságot szerzett. Egy Eger-környéki ipartelepen pedig egy munkás 4 méter magasból zuhant le.