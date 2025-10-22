Kiskorú diáknak okozott súlyos sérüléseket a kollégiumi felügyelő

Az Encsi Járási Ügyészség vádat emelt egy kollégiumi felügyelő ellen, aki bántalmazott egy kiskorú diákot egy borsodi kisvárosban - közölte a Bors a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség tájékoztatására hivatkozva. Súlyos sérüléseket szenvedett el a diák, akit a felügyelő többször megütött, és a kezét is csavargatta.

Súlyos sérüléseket szenvedett el az a középiskolás diák, akit a kollégiumi felügyelő alázott meg

Fotó: Illusztráció (cottonbro studio/pexels)

Súlyos sérüléseket okozott a kollégiumi felügyelő

Megalázó helyzettel volt kénytelen szembesülni az a középiskolás kollégiumi lakó, aki szóváltásba keveredett az intézmény egyik felügyelőjével.

A férfi múlt év november végétől idén márciusig dolgozott kollégiumi nevelőként a borsodi kisvárosban működő középfokú oktatási intézményben. Márciusban egy éjszakai szolgálat alatt szóváltásba került az egyik szobában lakó kiskorú diákkal, majd a fiú bal kezét hátra csavarta és többször tenyérrel tarkón ütötte. A sértett a a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett

– idézte a Bors Jogg Zsolt helyettes sajtószóvivőt.

A bántalmazás során a vádlott alkalmazásban levő kollégiumi felügyelő volt, tehát közfeladatot ellátó személynek minősül, aki a közfeladatának ellátása közben bántalmazta a kollégistát. Ennek értelmében az ügyészség az egyébként büntetlen előéletű férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.

Egy tizedikes tanuló kórházba került, miután egy tanulmányi kiránduláson gyomorszájon ütötte az egyik tanára. A rendőrségi vizsgálat szerint a pedagógus korábban más diákokat is bántalmazott. Jelen esetben úgy hasba vágta diákját, hogy az elhányta magát. Az iskolai botrány részleteit megírta az Origo is, amit ide kattintva tud elolvasni!