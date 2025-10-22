Újabb súlyos üzemi baleset történt, riasztani kellett a mentőhelikoptert

Újabb megrázó tragédia egy munkahelyen. Súlyos üzemi baleset történt, a héten már nem ez az első. A helyszínre több mentőegység, köztük egy mentőhelikopter is érkezett – írta meg a Haon.hu. A hírportál megkeresésére a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette a szomorú hírt.

Fotó: Illusztráció/Flajsz Péter - 24 Óra

Szűkszavúan nyilatkozott a rendőrség.

Tájékoztatjuk, hogy a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés bűncselekmény gyanúja miatt rendelt el nyomozást. Folyamatban lévő büntetőeljárásra tekintettel bővebb tájékoztatást jelenleg nem kívánunk adni”

– közölte a Haon.hu megkeresésére reagálva a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

