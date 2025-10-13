Ez okozhatta a szlovákiai súlyos vonatbalesetet

A Korzár.sk szerint a balesetben érintett szerelvények a R 913 és R 914 Gemeran gyorsvonatok voltak, amelyek a Zólyom–Kassa vonalon közlekedtek. A súlyos vonatbalesetben a helyszíni beszámolók alapján mintegy 100 személy sérülhetett meg, két ember válságos állapotban van, és hároman a roncsok közé szorultak – írja a Noviny.sk.

Súlyos vonatbaleset a magyar határ közelében, rengeteg a sérült

Fotó: paraméter.sk

A súlyos vonatbaleset következményei

A szlovák belügyminiszter, Matúš Šutaj Eštok kijelentette:

Rendkívül súlyos balesetről van szó, amelyet valószínűleg emberi mulasztás okozott”

– idézte a minisztert a Noviny.sk.

A szlovák vasúttársaság, a ZSSK szóvivője szerint az ütközés azon a ponton történt, ahol a két vágány „összeolvad”, egyvágányú szakasszá válik.

Ez a szakasz rendkívül veszélyes, mert két vonal találkozik, és egy sínpáron kell áthaladniuk”

– nyilatkozta a szóvivő, Ján Baček.

Három mentőhelikopter, több tucat sérült

A szlovák Országos Mentőszolgálat (OSZZS) szerint a mentésben három mentőhelikopter és több mint harminc tűzoltó- és mentőegység vett részt. A sebesülteket Kassa, Rozsnyó és Rimaszombat kórházaiba szállították. Az ütközés után több utas a roncsok közé szorult, akiket hidraulikus vágóeszközökkel próbálnak kiszabadítani. A helyszínen a rendőrség koordinálja a mentést, miközben

az egyik szerelvény részben lecsúszott a töltésről, a másik pedig az alagút bejáratánál torlódott fel.

Szemtanúk: „A vonat rettenetesen nézett ki”

Egy utas, Tibor Dolinský, aki az egyik vonaton utazott, így nyilatkozott a balesetről:

A vonat rettenetesen nézett ki – az ablakokon keresztül húztuk ki az embereket, mindenhol füst és vér volt.”

Az alábbi felvételen hallatszik a ütközés borzalmas hangja:

A felvétel szerint nagy sebességgel csapódott egymásba a két szerelvény.

Egyelőre még vizsgálják a baleset körülményeit

Fotó: Air - Transport Europe szlovák légimentő szolgálat facebook-oldala/Paraméter.sk

Fico: „Bízom benne, hogy nem lesz halálos áldozat”

Robert Fico miniszterelnök a közösségi oldalán együttérzését fejezte ki:

A sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, és folyamatos kapcsolatban vagyok a belügy- és közlekedésügyi miniszterrel. Bízom benne, hogy nem lesz halálos áldozat

A közlekedésügyi miniszter, Jozef Ráž a helyszínen irányítja a vizsgálatot, a Rozsnyó–Tornanádaska vasútvonalat pedig teljesen lezárták.