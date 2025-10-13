Ez okozhatta a szlovákiai súlyos vonatbalesetet

A Korzár.sk szerint a balesetben érintett szerelvények a R 913 és R 914 Gemeran gyorsvonatok voltak, amelyek a Zólyom–Kassa vonalon közlekedtek. A súlyos vonatbalesetben a helyszíni beszámolók alapján mintegy 100 személy sérülhetett meg, két ember válságos állapotban van, és hároman a roncsok közé szorultak – írja a Noviny.sk.
A súlyos vonatbaleset következményei
A szlovák belügyminiszter, Matúš Šutaj Eštok kijelentette:
Rendkívül súlyos balesetről van szó, amelyet valószínűleg emberi mulasztás okozott”
– idézte a minisztert a Noviny.sk.
A szlovák vasúttársaság, a ZSSK szóvivője szerint az ütközés azon a ponton történt, ahol a két vágány „összeolvad”, egyvágányú szakasszá válik.
Ez a szakasz rendkívül veszélyes, mert két vonal találkozik, és egy sínpáron kell áthaladniuk”
– nyilatkozta a szóvivő, Ján Baček.
Három mentőhelikopter, több tucat sérült
A szlovák Országos Mentőszolgálat (OSZZS) szerint a mentésben három mentőhelikopter és több mint harminc tűzoltó- és mentőegység vett részt. A sebesülteket Kassa, Rozsnyó és Rimaszombat kórházaiba szállították. Az ütközés után több utas a roncsok közé szorult, akiket hidraulikus vágóeszközökkel próbálnak kiszabadítani. A helyszínen a rendőrség koordinálja a mentést, miközben
az egyik szerelvény részben lecsúszott a töltésről, a másik pedig az alagút bejáratánál torlódott fel.
Szemtanúk: „A vonat rettenetesen nézett ki”
Egy utas, Tibor Dolinský, aki az egyik vonaton utazott, így nyilatkozott a balesetről:
A vonat rettenetesen nézett ki – az ablakokon keresztül húztuk ki az embereket, mindenhol füst és vér volt.”
Az alábbi felvételen hallatszik a ütközés borzalmas hangja:
A felvétel szerint nagy sebességgel csapódott egymásba a két szerelvény.
Fico: „Bízom benne, hogy nem lesz halálos áldozat”
Robert Fico miniszterelnök a közösségi oldalán együttérzését fejezte ki:
A sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, és folyamatos kapcsolatban vagyok a belügy- és közlekedésügyi miniszterrel. Bízom benne, hogy nem lesz halálos áldozat
A közlekedésügyi miniszter, Jozef Ráž a helyszínen irányítja a vizsgálatot, a Rozsnyó–Tornanádaska vasútvonalat pedig teljesen lezárták.
Vizsgálat és következmények
A vasúti hatóság (Dopravný úrad) és az ügyészség közösen vizsgálja az esetet. Az előzetes információk szerint nem műszaki hiba, hanem emberi figyelmetlenség vezetett az ütközéshez, mert
az egyik mozdony engedély nélkül haladt be az egyvágányú szakaszra.
A Pravda.sk szerint ez a szlovák vasúttörténelem egyik legsúlyosabb balesete, de halálos áldozatról egyelőre nincs hivatalos jelentés.
