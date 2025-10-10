Új fordulat a Katzenbach-ügyben – súlyosítást kér az ügyészség a gyilkosság vádlottjaira

A férfiakat ugyan életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték, de az ügyészség szerint még ez is túl enyhe. Most azt szeretnék elérni, hogy a gyilkosok még hosszabb időre kerüljenek rács mögé, mielőtt egyáltalán szóba jöhetne a feltételes szabadlábra helyezés és súlyosítás indítványát nyújtották be - írta az MTI.

Súlyosítást kért az ügyészség a Katzenbach-gyilkosság elítéltjeivel szemben

Fotó: Borsonline.hu

A történet még 2009-ben kezdődött, amikor a korábbi profi labdarúgó, Katzenbach Imre súlyos elszámolási vitába keveredett üzlettársával. A tét nem volt kicsi: félmilliárd forint, méghozzá nem éppen legális forrásból. Az ügyészség szerint Katzenbach a hatalmas összeg egy részét eltüntette, vagyis egyszerűen elsikkasztotta. Ekkor jött a bosszú és az üzlettárs megfogadta, hogy megöleti a férfit.

Így végeztek a focistával

A bérgyilkosok hidegvérrel hajtották végre a tervet. Egy erdős területre csalták a sportolót, ahol már előre sírt ástak neki. Amikor Katzenbach kiszállt az autóból, az egyik támadója lefogta, míg a másik egy csákánnyal háromszor fejbe ütötte. A focista azonnal meghalt, testét pedig elásták és a sír több mint egy évtizeden át érintetlen maradt. A holttestet csak 2020. október 22-én találták meg, miután egy véletlen nyom újra megnyitotta a lezárt ügyet.

Az elsőfokú ítélet szerint mindhárom vádlott életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott, de különbséggel abban, mikor szabadulhatnak:

a felbujtó és az egyik végrehajtó 25 év után,

a másik végrehajtó 27 év után lehetne feltételesen szabad.

Csakhogy az ügyészség ezt túl gyengének találja. Ezért a Fővárosi Fellebbviteli Ügyészség most azt indítványozta, hogy az ítéletet súlyosítsák, azaz még szigorúbb szabályok vonatkozzanak a feltételes szabadulásra.

A gyilkosokra most a rácsok mögött vár súlyosítás

A három férfi jelenleg is letartóztatásban van és ott is maradnak, amíg a másodfokú eljárás le nem zárul. A védők természetesen felmentésért küzdenek, ám az ügyészség hajthatatlan és szerintük a tettek súlya megkívánja, hogy a gyilkosok soha többé ne lássák a napfényt szabadon.

A Katzenbach-ügy az elmúlt évek egyik legmegdöbbentőbb magyar bűnügye.

Most, hogy a gyilkosokat végre elítélték, az ügyészség súlyosítás iránti kérése újra felkorbácsolta az indulatokat. A kérdés már csak az, hogy mennyire lehet szigorítani még az életfogytiglant?