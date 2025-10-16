Őrült száguldás után halálra gázolt egy embert

A tényállás szerint a férfi 2024 februárjában autójával Alsózsolca és Sajólád között a megengedett 90 km/h sebességet jelentősen túllépve, körülbelül 150 km/h sebességgel haladt. A száguldás folytatódott, a sofőr folyamatosan gyorsított, ezért későn észlelte az egyik kereszteződésbe behaladó kerékpárost, akit – akkor már 160-180 km/h sebességgel közlekedve – elgázolt. A biciklisnek esélye sem volt a túlélésre, a helyszínen életét vesztette – számolt be az esetről a Boon.hu.

Emberéletet követelt az eszement száguldás

Fotó: illusztráció/MW

Olcsón megúszta a tragédiával végződő száguldást

A Miskolci Járásbíróság a sofőrt halált okozó közúti baleset okozásának vétségében mondta ki bűnösnek, és – nem jogerősen – 3 év közúti járművezetéstől eltiltásra, valamint 1 év 10 hónap szabadságvesztésre ítélte, amelynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette. A döntéshozatal során enyhítő körülményként értékelték, hogy a vádlott büntetlen előéletű, súlyosító körülmény a kirívó mértékű gyorshajtás volt.

