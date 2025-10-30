Japánból érkezett, de magyar vérre szomjazik – újabb rovarfajt azonosítottak Magyarországon

Különös, egyben aggasztó felfedezést tettek a kutatók a Túrkevén megrendezett Biodiverzitás Napokon: a japán szarvas-kullancslégy első magyarországi példányait azonosították. A csípős rovar veszélyesen közel került az emberhez, a klímaváltozás pedig csak gyorsíthatja hazai terjedését – írja a Délmagyar.hu.

A fájdalmas csípésű japán szarvas-kullancslégy már Magyarországon is megjelent

Fotó: illusztráció/Shutterstock

A Túrkevén terepmunkát végző entomológusokat egy kitartó, csípős rovarcsoport vette célba. A tudósok által begyűjtött példányokat a Magyar Természettudományi Múzeum laboratóriumában vizsgálták meg: kiderült, hogy egy hazánkban eddig ismeretlen fajra, a japán szarvas-kullancslégyre bukkantak.

Embervérre is szomjazik a japán szarvas-kullancslégy

Az új betolakodó Kelet-Ázsiából származik, és főként a szarvasok közvetítésével juthat egyre beljebb hazánk területére.

Az inváziós faj elsősorban a vadon élő emlősök vérét szívja, ám ha alkalma adódik, az emberi bőrt is célba veszi. Csípése fájdalmas és viszkető, azonban azt még nem mutatták ki, hogy betegségeket is terjesztene.

A szakértők szerint a klímaváltozás és az enyhébb telek kedveznek a megtelepedésének. A Magyar Természettudományi Múzeum szakemberei most feltérképezik, hol terjed a japán szarvas-kullancslégy, és mekkora kockázatot jelenthet. Nem zárható ki, hogy az ország több pontján már kialakultak rejtett populációk, csak eddig senki sem vette észre őket.

Az erdőjárók vannak a legnagyobb veszélyben

A kutatók szerint a legnagyobb veszély a vadászokat, természetjárókat és állattartókat fenyegeti, hiszen a rovar előszeretettel támad szarvasokra, őzekre és bármilyen nagytestű emlősre.

Ha erdőbe mész, ne indulj el védelem nélkül!

– figyelmeztetnek a szakemberek.

Azt javasolják, hogy:

Használj rovarriasztó sprayt (kullancs és légy ellen is hatékonyat).

Viselj hosszú ujjú ruhát, zárt cipőt.

Ellenőrizd magad alaposan, mielőtt hazaérsz.

