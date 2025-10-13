Ijesztő: két év múlva kiszabadulhat a százhalombattai rém

Idén szabadult volna, de rácsok mögött marad a százhalombattai rém - tudta meg a Bors.

A százhalombattai rém: Balogh Lajos

Fotó: Bors/MTI

A kegyetlen sorozatgyilkos, Balogh Lajos négy nővel végzett a kilencvenes években. Felesége 16 éves húgának azért kellett meghalnia, mert a százhalombattai rém úgy látta, nem volt elég tisztelettudó a szüleivel. A nála 3 évvel fiatalabb Hajnalka mellett még két 19 éves futónőt is meggyilkolt. Amikor a férfit elítélték, még nem létezett olyan, hogy tényleges életfogytiglan. Büntetése idén, 2025-ben lejárt.

Ha egy nap bejelentenék, hogy megkapom az esélyt a kinti életre, nyilván nem kapaszkodnék a börtönkapuba. Úgy vélem, nem létezik olyan bíró, aki vállalná a kiengedésemmel járó kockázatot. A felülvizsgálat nekem annyit jelent, hogy elvesznek 10 percet az életemből, amíg kimondják, hogy maradok. Feleslegesnek tartom ezért kifényesíteni a cipőmet. Soha nem gondoltam úgy a szabadulásra, mint realitásra, elfogadtam, hogy számomra a börtön jelenti a végállomást, hiszen tettem is érte"

– nyilatkozta a Borsnak két éve Balogh Lajos, akit most, októberben nem engedett ki a bíró. Döntését azzal indokolta, hogy "az elítélt nem felelt meg a feltételes szabadságra bocsátás feltételeinek."

Tovább reménykedhet a százhalombattai rém

Legközelebb 2027-ben dönthet arról egy bíró, hogy visszaengedi-e közénk a sorozatgyilkost. Hogy mivel vádolták még a férfit, ami miatt végül az anyját ítélték el, az kiderül a Bors videójából.