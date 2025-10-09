Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Csendes járvány söpör végig a nőknél – a menorexia életveszélyes is lehet

Csillagbörtönben

Ilyen nincs! Egy férfi bemászott a szegedi Csillagbörtönbe

39 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vádat emeltek azzal a férfival szemben, aki tavasszal bemászott a rácsok mögé. Olyan részeg volt, hogy alighanem azt sem tűnt fel neki, hogy a szegedi Csillagbörtönben van.
Link másolása
Vágólapra másolva!
CsillagbörtönbenépületbemászottmegúszthatjabetörőSzegedrészeg férfi

Egy férfi május 7-én éjszaka berúgott. Előbb átmászott a börtön utcai kerítésén, majd bement az épületnek abban a részébe, amelyet nem őriznek. Kevesen akarnak bejutni a rabok közé, pláne nem a szegedi Csillagbörtönbe, amely az ország legveszélyesebb bűnözőinek fenntartott intézményeinek egyike - írta az MTI a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivőjének tájékoztatása alapján. 

Egy férfi bemászott a szegedi Csillagbörtönbe, rácsok mögé kerülhet miatta
Egy férfi bemászott a szegedi Csillagbörtönbe, rácsok mögé kerülhet miatta
Fotó: Schmidt Andrea 

Kárt okozott a szegedi Csillagbörtönben

A betörő a pártfogó felügyelői épületben található irodák közül többnek is felfeszítette az ajtaját. Miután ezeket megrongálta, elmenekült. 

Tettével mintegy 150 ezer forint kárt okozott a büntetés-végrehajtási intézetnek.

Az ügyészek kisebb kárt okozó rongálással vádolják a váratlan látogatót, 

aki enyhe büntetéssel megúszthatja, ha nem tagadja le, mit tett és lemond a tárgyaláshozt való jogáról. Ebben az esetben mindössze 30 napot kell rácsok mögött töltenie. Sorsáról várhatóan a Szegedi Járásbíróságon döntenek.

Rágyújtott az óvodában a csókakői manó – a helyiek nem hittek a szemüknek. Olvassa el, mi történt, kattintson a cikkünkre az Origón!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!