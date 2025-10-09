Ilyen nincs! Egy férfi bemászott a szegedi Csillagbörtönbe

Egy férfi május 7-én éjszaka berúgott. Előbb átmászott a börtön utcai kerítésén, majd bement az épületnek abban a részébe, amelyet nem őriznek. Kevesen akarnak bejutni a rabok közé, pláne nem a szegedi Csillagbörtönbe, amely az ország legveszélyesebb bűnözőinek fenntartott intézményeinek egyike - írta az MTI a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivőjének tájékoztatása alapján.

Egy férfi bemászott a szegedi Csillagbörtönbe, rácsok mögé kerülhet miatta

Fotó: Schmidt Andrea

Kárt okozott a szegedi Csillagbörtönben

A betörő a pártfogó felügyelői épületben található irodák közül többnek is felfeszítette az ajtaját. Miután ezeket megrongálta, elmenekült.

Tettével mintegy 150 ezer forint kárt okozott a büntetés-végrehajtási intézetnek.

Az ügyészek kisebb kárt okozó rongálással vádolják a váratlan látogatót,

aki enyhe büntetéssel megúszthatja, ha nem tagadja le, mit tett és lemond a tárgyaláshozt való jogáról. Ebben az esetben mindössze 30 napot kell rácsok mögött töltenie. Sorsáról várhatóan a Szegedi Járásbíróságon döntenek.

