Szelfizni akart, lezuhant a hegyről egy fiatal nő

Egy fiatal nő barátjával a Magas-Tátrában kirándult, amikor bekövetkezett a tragédia. A Kis-Viszóka-csúcsnál a nő úgy döntött, hogy szeretné megörökíteni az eseményt, ezért szelfizni kezdett. A kirándulás ezt követően borzasztó tragédiába torkollt - írta meg a Bama.hu.

A nő kirándulni ment barátjával, ám egy szelfi miatt tragédiába torkollt a túra (illusztráció)

Fotó: Pexels.com

A tragikus szelfizés

Sajtóhírek szerint az áldozat a telefonját felemelve és maga felé tartva hátralépett néhány lépést és elveszítette az egyensúlyát. A nő párja tehetetlenül nézte végig a jelenetet, az áldozat egy 300 méter mély szakadékba zuhant.

Idén januárban egy brit nő halt meg hasonló körülmények között, miután túrázni indult párjával a spanyolországi Malagában. A balesetben mindketten lezuhantak egy hegyoldalban, ám míg a férfi meg tudott kapaszkodni egy bokorban, párja 500 métert zuhant.