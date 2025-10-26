Hírlevél

vonat

Korábban érkezett a halloween Mátészalkára, szellemvonat kísértett a településen

Éjjel két órakor szokatlan jelenet zajlott a mátészalkai vasútállomás környékén. A szellemvonat négy kilométert tett meg, majd megállt.
Eddig tisztázatlan körülmények között, egy műszaki hiba miatt szombaton leállított Bz motorkocsi éjszaka elindult Mátészalkáról, három váltót megrongálva kigurult az állomásról és mintegy 4 kilométer megtétele után Nyírcsaholy közelében megállt. A szellemvonat esetéről a Tények.hu számolt be a MÁV-csoport közleménye alapján.

Szellemvonat járt Mátészalkánál 
A fotó illusztráció: Shutterstock

A váltókezelő észlelte a kigurult motorkocsit, és az érkező vonatok előtt, időben lezárta a sorompókat. Ennek köszönhetően, az eset során személyi sérülés nem történt. 

Nem okozott túl nagy galibát a szellemvonat

A helyszíni vizsgálat idején a vasúti forgalom Mátészalka és Tiborszállás között szünetelt, a közlekedést pótlóbuszokkal biztosították. Vasárnap reggel azonban a forgalom újraindult az érintett vonalon.

