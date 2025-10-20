Papíron zárva volt, mégis 18 ezer felesnyi pálinka került elő a szeszfőzdéből

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei rajtaütésszerű ellenőrzést tartottak egy papíron éppen felújítás miatt zárva tartó, hevesi főzdénél. A fináncoknak az lett gyanús, hogy az üzemből autók sora távozik, csomagtartóikban flakonokkal, kisebb-nagyobb kannákkal. Megállították az egyik sofőrt, aki elárulta, hogy a szeszfőzde mögötti raktárból vásárolt, ezért az egyenruhások úgy döntöttek, átvizsgálják a telephelyet – tájékoztatta a Nool.hu-t a NAV Bevetési Igazgatósága.

Illegális szeszfőzde: kannákban, flakonokban várta a vevőket a több száz liternyi párlat

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

900 liter pálinkát rejtett a szeszfőzde fala

A kutatás során a pénzügyőrök egy falban kialakított rejtekhelyen bukkantak rá az elképesztő mennyiségű, több millió forintot érő készletre, amellyel a tulajdonos nem tudott elszámolni.

A férfi ellen – akire évekkel ezelőtt több mint 12 millió forintos bírságot szabtak ki hasonló ügyben – most újra jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás.

A jelenlegi esetben a büntetés akár 6 millió forint is lehet, de a NAV a zugfőzde vásárlóival szemben is fellépett, mivel ők is törvényt sértettek akkor, amikor az adózatlan, zárjegy nélküli párlatot megvették.

Sokat spórol, de még többet kockáztat, aki zugfőzdéből vásárol

A NAV hangsúlyozza, hogy az illegálisan készített párlatok nemcsak a költségvetést károsítják, hanem veszélyt jelentenek a fogyasztókra is, mivel az összetételük ismeretlen, így akár komoly mérgezést is okozhatnak.

Pálinka a falban kialakított rejtekhelyen

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A pálinkafőzés a magyar nemzeti hagyomány része, azonban fontos tudni, hogy a magánfőzött párlatot csak a magánfőző, családtagjai és vendégei fogyaszthatják el, értékesítése pedig kizárólag adóraktárnak engedélyezett. Az Origo a NAV segítségével utánajárt, hogy mire figyeljen az, aki magának főz, illetve főzet párlatot. A szaktudáson túl ugyanis elengedhetetlen az ide vonatkozó jövedéki szabályok ismerete is.