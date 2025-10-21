Kiskorút erőszakolhatott meg egy kamasz fiú, hajtóvadászatot indított ellene a rendőrség

A Veszprémi Rendőrkapitányság körözést adott ki egy 17 éves nyíregyházi fiú ellen, akit szexuális erőszak bűntettével gyanúsítanak. A gyanú szerint a fiú a bűncselekményt kiskorú ellen követte el - számolt be róla a Veol.hu.

Kiskorú ellen elkövetett szexuális erőszakkal gyanúsítják a 17 éves nyíregyházi fiút

Fotó: Police.hu

Szexuális erőszak miatt körözik

A Veszprémi Járásbíróság körözést adott ki a 17 éves fiatal ellen, akit szexuális erőszak elkövetésével gyanúsítanak. A Veszprémi Rendőrkapitányság október 18-a óta keresi a fiút. Cikkünk megjelenése után, kedden délután azonban lekerült a rendőrség honlapjáról a fiú körözési adatlapja, így vélhetően megtalálták a hatóságok. Ezzel kapcsolatban kérdéssel fordultunk a Veszprémi Rendőr-főkapitánysághoz, ha válaszolnak, frissítjük cikkünkket.

A Büntető Törvénykönyv szerint szexuális erőszakot követ el az, aki erőszakkal, élet- vagy testi épség elleni fenyegetéssel, illetve a sértett védekezésre képtelen állapotának kihasználásával kényszerít szexuális cselekményre valakit.

Ha a bűncselekményt 18 év alatti személy sérelmére követik el, vagy az elkövető a sértett hozzátartozója, illetve hatalma alatt álló személy, a büntetés öt–tíz év közötti, súlyosabb esetekben pedig öt–húsz év lehet.

