Vigyázzon! Szabadon kószál egy szexuális ragadozó

Nagy erőkkel nyomoz a rendőrség. A szexuális erőszaktevő fényképét a Szoljon.hu is megosztotta.

Körözés a szexuális erőszaktevő ellen Fotó: Police.hu

A szexuális erőszaktevő adatai

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya szexuális erőszak bűntette miatt adott ki elfogatóparancsot Czuczu Márk ellen

– közölte a hírportál.

Azzal vádolják, hogy 18 év alatti lányt erőszakolt meg.

Körözés oka: ELFOGATÓPARANCS (BE. 119. § (1) BEKEZDÉS)

Körözés jogalapja, bűncselekmény megnevezése, minősítése: SZEXUÁLIS ERŐSZAK 18. ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT SZEMÉLY SÉRELMÉRE - BTK 197.§

Körözés elrendelésének időpontja: 2025-07-28

Körözést elrendelő szerv: HEVES VÁRMEGYEI RFK BŰNÜGYI OSZTÁLY

Körözést elrendelő szerv értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége:



Cím: 3300 EGER. ESZTERHÁZY TÉR 2.

Tel: 36522111/1472

Körözés elrendelés határozat száma, iktatószáma: 10000/209-46/2025. BÜ.

Körözési eljárást lefolytató szerv: HEVES VÁRMEGYEI RFK BŰNÜGYI OSZTÁLY

Körözési eljárást lefolytató értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége:



Cím: 3300 EGER. ESZTERHÁZY TÉR 2.

Tel: 36522111/1472

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a körözött személyről, illetve a tartózkodási helyéről, azonnal értesítse a hatóságokat a 36522111/1472 telefonszámon vagy személyesen tegyen bejelentést a rendőrségen, cím: 3300 EGER. ESZTERHÁZY TÉR 2.

