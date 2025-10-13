Hírlevél

rendőrség

Vigyázzon! Szabadon kószál egy szexuális ragadozó

Egy 18 év alatti lányt erőszakolt meg a képen látható férfi. A szexuális erőszaktevő ellen körözést adott ki a rendőrség.
rendőrséglakosságelfogatóparancsnyomozásbejelentésszexuális erőszaksegítségfiatalkorúlánykörözés

Nagy erőkkel nyomoz a rendőrség. A szexuális erőszaktevő fényképét a Szoljon.hu is megosztotta.

szexuális erőszaktevő
Körözés a szexuális erőszaktevő ellen Fotó: Police.hu

A szexuális erőszaktevő adatai

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya szexuális erőszak bűntette miatt adott ki elfogatóparancsot Czuczu Márk ellen

– közölte a hírportál.

Azzal vádolják, hogy 18 év alatti lányt erőszakolt meg.

  • Körözés oka: ELFOGATÓPARANCS (BE. 119. § (1) BEKEZDÉS)
  • Körözés jogalapja, bűncselekmény megnevezése, minősítése: SZEXUÁLIS ERŐSZAK 18. ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT SZEMÉLY SÉRELMÉRE - BTK 197.§
  • Körözés elrendelésének időpontja: 2025-07-28
  • Körözést elrendelő szerv: HEVES VÁRMEGYEI RFK BŰNÜGYI OSZTÁLY
  • Körözést elrendelő szerv értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége:
     
  • Cím: 3300 EGER. ESZTERHÁZY TÉR 2.
  • Tel: 36522111/1472
  • Körözés elrendelés határozat száma, iktatószáma: 10000/209-46/2025. BÜ.
  • Körözési eljárást lefolytató szerv: HEVES VÁRMEGYEI RFK BŰNÜGYI OSZTÁLY
  • Körözési eljárást lefolytató értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége:
     
  • Cím: 3300 EGER. ESZTERHÁZY TÉR 2.
  • Tel: 36522111/1472

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a körözött személyről, illetve a tartózkodási helyéről, azonnal értesítse a hatóságokat a 36522111/1472 telefonszámon vagy személyesen tegyen bejelentést a rendőrségen, cím:  3300 EGER. ESZTERHÁZY TÉR 2.

Tatabányán egy 22 éves fiatalember lógott meg a rendőrség elől, az adatait az Origo is közzétette, amelyeket ide kattintva tud megtekinteni! 

 

