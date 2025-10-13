Vigyázzon! Szabadon kószál egy szexuális ragadozó

Nagy erőkkel nyomoz a rendőrség. A szexuális erőszaktevő fényképét a Szoljon.hu is megosztotta.
A szexuális erőszaktevő adatai
A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya szexuális erőszak bűntette miatt adott ki elfogatóparancsot Czuczu Márk ellen
– közölte a hírportál.
Azzal vádolják, hogy 18 év alatti lányt erőszakolt meg.
- Körözés oka: ELFOGATÓPARANCS (BE. 119. § (1) BEKEZDÉS)
- Körözés jogalapja, bűncselekmény megnevezése, minősítése: SZEXUÁLIS ERŐSZAK 18. ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT SZEMÉLY SÉRELMÉRE - BTK 197.§
- Körözés elrendelésének időpontja: 2025-07-28
- Körözést elrendelő szerv: HEVES VÁRMEGYEI RFK BŰNÜGYI OSZTÁLY
- Körözést elrendelő szerv értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége:
- Cím: 3300 EGER. ESZTERHÁZY TÉR 2.
- Tel: 36522111/1472
- Körözés elrendelés határozat száma, iktatószáma: 10000/209-46/2025. BÜ.
- Körözési eljárást lefolytató szerv: HEVES VÁRMEGYEI RFK BŰNÜGYI OSZTÁLY
- Körözési eljárást lefolytató értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége:
- Cím: 3300 EGER. ESZTERHÁZY TÉR 2.
- Tel: 36522111/1472
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a körözött személyről, illetve a tartózkodási helyéről, azonnal értesítse a hatóságokat a 36522111/1472 telefonszámon vagy személyesen tegyen bejelentést a rendőrségen, cím: 3300 EGER. ESZTERHÁZY TÉR 2.
Tatabányán egy 22 éves fiatalember lógott meg a rendőrség elől, az adatait az Origo is közzétette, amelyeket ide kattintva tud megtekinteni!