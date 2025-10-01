Botrány a pizsamapartin: tanára molesztálta a 15 éves fiút

Már 2019 óta egy zalai általános iskolában dolgozott az erőszakoskodó tanár. Mindent megtett, hogy a diákok kedveljék, rendszeresen szervezett szabadidős programokat, például kirándulásokat, közös mozizást. Már 2024 végétől megkülönböztetett figyelemmel fordult egy 15 éves fiúhoz, vonzalmát szavakban, ölelésekkel fejezte ki. A férfi 2025. február 14-én egy pizsamapartin szexuálisan közeledett a sértetthez – írta meg a Zaol.hu.

Míg az osztálytársak a tornateremben aludtak, a szexuális ragadozó elérte, hogy a sértett külön helyiségben térjen vele nyugovóra

Fotó: Illusztráció (Shutterstock/Feol.hu)

Az éjszaka leple alatt a szatír tanár szexuálisan közeledett a 15 éves fiúhoz, ám az áldozatnak sikerült elmenekülnie.

A szexuális zaklatás súlyosan traumatizálta a fiút

A hatalmával visszaélő pedagógus közeledésének hatására a fiú szorongó, visszahúzódó lett.

A Keszthelyi Járásbíróság előkészítő ülésen hozott ítéletet az ügyben. A vádlott beismerte a történteket, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróság – az ügyészi indítvánnyal egyezően – szexuális visszaélés és kiskorú veszélyeztetése miatt 2 év 10 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte.

A bíróság továbbá három évre eltiltotta a vádlottat a közügyek gyakorlásától, valamint végleges hatállyal megtiltotta számára minden olyan foglalkozás vagy tevékenység végzését, amely 18 év alatti személyek nevelésével, felügyeletével, gondozásával, gyógykezelésével jár, illetve ahol kiskorúval hatalmi vagy befolyási viszonyba kerülhetne. A vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. Az ítélet jogerős.

