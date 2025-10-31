Hírlevél

Szita Bence

Nagy bajban van a brutálisan meggyilkolt Szita Bence édesanyja

Több nagyon súlyos betegsége is van és mindössze 120 ezer forintot keres havonta. Segítséget kér Szita Bence édesanyja.
Huszonnégy éves lenne ma az a felsőmocsoládi kisfiú, akit brutálisan meggyilkoltak egy sántosi erdőben. Szita Bence édesanyja ma már csak árnyéka önmagának. A tragédia óta folyamatosan romlik az egészségi állapota. Pszichológiai problémái vannak, felmerült, hogy epilepsziás, kezdődő Alzheimer kórja van és súlyos tüdőbetegséget is diagnosztizáltak nála. A Borsnak vallott arról, hogyan éli meg, hogy eljött kisfia halálának 13-ik évfordulója.

Szita Szilvia a mai napig nem tudja feldolgozni kisfia gyilkosságát. Szita Bence 11 éves volt, amikor 2012-ben meggyilkolták
Szita Szilvia a mai napig nem tudja feldolgozni kisfia gyilkosságát. Szita Bence 11 éves volt, amikor 2012-ben meggyilkolták Fotó: Lang Róbert

Szita Bence úgy sírt, mint egy őzike brutális gyilkosa szerint

Nagyon-nagyon megvisel ez az időszak mindig. Augusztusban van a névnapja, szeptemberben a szülinapja. Október, tegnap volt a brutális tragédia. Hamarosan pedig itt a halottak napja"

– mondta elcsukló hangon a kisfiú édesanyja, Szita Szilvia a lapnak. 

A 11 éves gyereket 2012. október 29-én nevelőapja barátnője, P. Erika csalta el otthonról, majd két társa brutálisan meggyilkolta. A gyilkosságról részletesen beszámoltak a tettesek. Az egyikük később azt vallotta a bíróságon, hogy a kis áldozat az utolsó pillanatokban magatehetetlenül feküdt, de még érezte a fájdalmat és úgy sírt, mint egy őzike. Három gyilkosa később kiásta a holttestet, és Toponár környékén ismét elásta. A Pécsi Ítélőtábla tényleges életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte őket, életük végéig a rácsok mögött maradtak. Minhárom gyilkos meghalt már.

Szita Szilviának a Szita Bence-gyilkosság óta megromlott az egészsége, rengeteg betegséggel küzd Fotó: Facebook

Az asszony egyedül él egy albérletben. Két évig nem tudott dolgozni kisfia halála után, aztán egy-egy napra bejelentették, akkor 14-17 órákat vállalt konyhán. 

Ma 6 órában dolgozik megváltozott munkaképességűeknél és 120 ezer forintot kap havonta. 

Bár leszázalékolták, rokkantnyugdíj nem jár neki. Lánya Németországba költözött, ő nem segít neki mindennap, úgyhogy most a jószándékú emberektől szeretne segítséget kérni ez az igazán sokat szenvedett asszony, akinek komoly megélhetési gondjai vannak.

 

