Most derült ki: a vonatkatasztrófa után kiengedték a mozdonyvezetőt!

Újabb fejleményekre derült fény a magyar határ melletti szlovák vonatbaleset ügyében, amely október 13-án történt. Két gyorsvonat ütközött össze Szádalmáson, egy alagút előtt. Az egyik mozdony engedély nélkül haladt be az egyvágányú szakaszra, ez okozta az ország legnagyobb vonatkatasztrófáját. A Bors azt írja, a helyi lapok szerint letartóztatták a vétkes mozdonyvezetőt, de már szabadon is engedték.

Ahogy az Origo is megírta, a balesetben az R 913 és az R 914 Gemeran szerelvények az érintettek, amelyek a Zólyom–Kassa vonalon közlekedtek.

A súlyos vonatbalesetben mintegy 100 ember sérült meg,

ketten válságos állapotban vannak, hárman pedig a roncsok közé szorultak. Bár még tartanak a vizsgálatok, amelyben a vasúti hatóság (Dopravný úrad) és az ügyészség közösen vesz részt, Matus Sutaj-Estok szlovák belügyminiszter már tegnap kijelentette, hogy azt emberi mulasztás okozhatta.

Kiengedék a szlovák vonatbaleset okozásával gyanúsított mozdonyvezetőt a rácsok mögül

Az ügyészség büntetőeljárást indított az ügyben. Letartóztatták az egyik mozdonyvezetőt. Egy Szlovákiában élő magyar férfi beszélt a bulvárlapnak arról,

hogy a vezető figyelmen kívül hagyta a piros, tiltó jelzést, majd amikor látta, hogy elkerülhetetlen az ütközés, kivetette magát a mozgó vonatból.

A két vonat ugyan nem frontálisan ütközött, de is így kisiklottak. A szabályosan közlekedő mozdony vezetőjének életéért most is küzdenek a kórházban. A Bors úgy tudja, vétkesnek tartott kollégája mindössze pár órát töltött a rendőrségen, aztán kiengedték.