Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Elszabadultak az indulatok: Trump odaszúrt, Putyin nem maradt adós a válasszal

fejlemény

Most derült ki: a vonatkatasztrófa után kiengedték a mozdonyvezetőt!

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szlovákia két nappal ezelőtti, legnagyobb vonatbalesetét feltehetően emberi mulasztás, egy mozdonyvezető hibás döntése okozta. Bár még nem zárult le a nyomozás, ez már tegnap kiderült a súlyos, szlovák vonatbalesettel kapcsolatban. Most pedig az, hogy a férfit kiengedték a rendőrök.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fejleményvonatsérültletartóztattákemberi mulasztásvonatbalesetmozdonyvezetőSzlovákia

Újabb fejleményekre derült fény a magyar határ melletti szlovák vonatbaleset ügyében, amely október 13-án történt. Két gyorsvonat ütközött össze Szádalmáson, egy alagút előtt. Az egyik mozdony engedély nélkül haladt be az egyvágányú szakaszra, ez okozta az ország legnagyobb vonatkatasztrófáját. A Bors azt írja, a helyi lapok szerint letartóztatták a vétkes mozdonyvezetőt, de már szabadon is engedték. 

Újabb fejleményen a szlovák vonatbaleset ügyében
Újabb fejleményen a szlovák vonatbaleset ügyében Fotó: Vajda János/Bors

Ahogy az Origo is megírta, a balesetben az R 913 és az R 914 Gemeran szerelvények az érintettek, amelyek a Zólyom–Kassa vonalon közlekedtek. 

A súlyos vonatbalesetben mintegy 100 ember sérült meg,

ketten válságos állapotban vannak, hárman pedig a roncsok közé szorultak. Bár még tartanak a vizsgálatok, amelyben a vasúti hatóság (Dopravný úrad) és az ügyészség közösen vesz részt, Matus Sutaj-Estok szlovák belügyminiszter már tegnap kijelentette, hogy azt emberi mulasztás okozhatta.

szlovák vonatbaleset
Az egyik mozdonyvezetőt kiengedték a rendőrök a másik az életéért küzd Fotó: MTI

Kiengedék a szlovák vonatbaleset okozásával gyanúsított mozdonyvezetőt a rácsok mögül

Az ügyészség büntetőeljárást indított az ügyben. Letartóztatták az egyik mozdonyvezetőt. Egy Szlovákiában élő magyar férfi beszélt a bulvárlapnak arról, 

hogy a vezető figyelmen kívül hagyta a piros, tiltó jelzést, majd amikor látta, hogy elkerülhetetlen az ütközés, kivetette magát a mozgó vonatból. 

A két vonat ugyan nem frontálisan ütközött, de is így kisiklottak. A szabályosan közlekedő mozdony vezetőjének életéért most is küzdenek a kórházban. A Bors úgy tudja, vétkesnek tartott kollégája mindössze pár órát töltött a rendőrségen, aztán kiengedték. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!