Terrorban tartotta szobatársát egy férfi a szociális otthonban

Egy somogyi szociális otthon egyik lakója már a kezdetektől fogva ellenszenvvel viseltetett 2023 novemberében beköltözött szobatársa iránt. A férfi rendszeresen lealacsonyító jelzőkkel illette a másikat, és különféle módokon igyekezett megkeseríteni az életét - írta a Sonline.hu.

Megkeserítette a szociális otthonban kapott szobatársa életét (Illusztráció)

Fotó: Mediaworks archív

Többek között azt is megakadályozta, hogy szobatársa, akivel közös fürdőszobát használt, hetente kettőnél többször tisztálkodjon. Emellett előfordult, hogy az intézmény folyosóján vagy a falu járdáján szándékosan elállta az útját, amikor találkoztak.

A szociális otthon dolgozóit sem kímélte

A szociális otthonban történt zaklatás a fizikai korlátozáson és lealacsonyításon túl súlyos fenyegetésekig fajult. A hetvenes éveiben járó férfi ugyanis

többször is életveszélyesen megfenyegette szobatársát a félelemkeltés szándékával.

Bár az otthon személyzete igyekezett fegyelmezni az erőszakos lakót, a férfi nem hagyott fel szobtársa fenyegetésével és szidalmazásával.

Sőt, a magatartását kifogásoló ápolókat is rendszeresen szidta.

A Nagyatádi Járási Ügyészség zaklatás miatt emelt vádat az idős férfi ellen. A Nagyatádi Járásbíróságra benyújtott vádiratban az ügyészség próbára bocsátás alkalmazását indítványozta vele szemben.

