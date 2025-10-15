Soha nem gyógyuló seb Szögi Lajos tragédiája – tizenkilenc éve lincselték meg a tanárt

Éppen ma 19 esztendeje Szögi Lajos, a tiszavasvári tanár két kislányával tartott hazafelé, amikor Olaszliszka egyik utcáján egy gyerek váratlanul az autója elé szaladt. A 11 éves kislány megijedt és a vízelvezető árokba esett, azonban nem sérült meg. A férfi azonnal megállt, hogy megnézze, nem történt-e baj, majd amikor látta, hogy a gyerek felugrott és elszaladt, visszaszállt a kocsiba. Elindulni azonban már nem tudott, mert a feldühödött rokonok és falubeliek pillanatok alatt köré gyűltek, betörték a szélvédőjét, majd kirángatták a járműből és ütni, rugdosni kezdték. Eközben az akkor 5 és 14 éves lányai sírva könyörögtek, hogy hagyják abba apjuk bántalmazását. Szögi Lajost addig verték, amíg már nem mozdult, végül 140 ütéssel, rúgással gyilkolta meg a feldühödött tömeg - emlékeztet a sokkoló lincselés évfordulóján a Boon.hu

Szögi Lajos az életével fizetett azért, mert segíteni akart

Fotó: Borsonline

A tragédia után az országban hetekig gyertyák égtek az iskolák udvarán, templomokban, köztereken. Rengetegen érezték úgy, mintha saját szerettüket veszítették volna el, Szögi Lajos a nemzet lelkiismeretének szimbóluma lett. A gyilkosság emléke közel két évtized múltán sem halványult.

Szögi Lajos emlékezete

A meglincselt tanár emlékére 2006-ban emlékművet állítottak a gyilkosság helyszínén, 2011 óta pedig október 15-én emléknapot tartanak a Bodrog-parti településen, amikor gyászlobogókat helyeznek ki a falu közintézményeire.

2015-ben a tiszavasvári Zalka Máté utcát Szögi Lajos utcára nevezték át, 2007-ben pedig a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület posztumusz Brellos Tamás-díjjal tüntette ki Szögi Lajost.

A fájdalom és a felfoghatatlan brutalitás emlékműve a lincselés helyszínén

Fotó: Borsonline

Idén nyár elején Olaszliszka neve ismét egy tragédia kapcsán került a hírekbe. A nagyjából kétezer fős településen újra erőszakos bűncselekmény történt, amiről az Origo is beszámolt.