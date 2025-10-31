Hírlevél

szomszéd

Rögtönzött robbanószerkezettel akarta a levegőbe röpíteni szomszédját egy nagykőrösi férfi

Egy 41 éves nagykőrösi gyanúsítottat letartóztatásba helyeztek, miután először égő üveget dobott a földre, másnap pedig már gázpalackot robbantott, és a szomszédját is megfenyegette. A hatóságok feltételezik, hogy a súlyos cselekményeket szomszédok közötti, elhúzódó vita váltotta ki.
Két szomszéd között elszabadult a feszültség Nagykőrösön, ami súlyos incidenshez vezetett. Egy férfi az ámokfutása során először a saját háza körül benzinnel kezdett gyújtogatásba, majd a helyzetet tovább eszkalálva gázpalackot is felrobbantott. Végül a dühödt férfi szomszédja is a támadás célpontjává vált – írta a Borsonline.hu.

Ámokfutó szomszéd kezdett el gyújtogatni
Felgyújtotta a szomszéd kerítését

Az ámokfutó eközben azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja a szomszédját, de szerencsére senki sem sérült meg a cselekmények során. A helyszínre érkező rendőrök perceken belül elfogták a 41 éves férfit. A ház udvarán a hatóságok üzemanyagot, textildarabot és gázpalackot is találtak mint bizonyítékot. A gyanúsított tetteit később a lefoglalt kamerafelvételek is egyértelműen igazolták.

A Rendőrség közlése szerint a férfit közveszélyokozás és zaklatás gyanúja miatt vették őrizetbe, majd kihallgatása után a bíróság elrendelte az letartóztatását.

A bosszúvágy sajnos sokszor vezet gyújtogatáshoz. Korábban például egy férfi a főnöke házát gyújtotta fel, mivel azt gyanította, hogy viszonya van a feleségével. Erről a döbbenetes esetről bővebben az Origo.hu oldalon olvashatnak.

 

