Rögtönzött robbanószerkezettel akarta a levegőbe röpíteni szomszédját egy nagykőrösi férfi

Két szomszéd között elszabadult a feszültség Nagykőrösön, ami súlyos incidenshez vezetett. Egy férfi az ámokfutása során először a saját háza körül benzinnel kezdett gyújtogatásba, majd a helyzetet tovább eszkalálva gázpalackot is felrobbantott. Végül a dühödt férfi szomszédja is a támadás célpontjává vált – írta a Borsonline.hu.

Ámokfutó szomszéd kezdett el gyújtogatni

Fotó: PoliceHungary - youtube

Felgyújtotta a szomszéd kerítését

Az ámokfutó eközben azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja a szomszédját, de szerencsére senki sem sérült meg a cselekmények során. A helyszínre érkező rendőrök perceken belül elfogták a 41 éves férfit. A ház udvarán a hatóságok üzemanyagot, textildarabot és gázpalackot is találtak mint bizonyítékot. A gyanúsított tetteit később a lefoglalt kamerafelvételek is egyértelműen igazolták.

A Rendőrség közlése szerint a férfit közveszélyokozás és zaklatás gyanúja miatt vették őrizetbe, majd kihallgatása után a bíróság elrendelte az letartóztatását.

