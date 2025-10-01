Fenékbe szúrta a nőt, de az olyan részeg volt, hogy észre se vette

Jogerős ítéletet hozott előkészítő ülésen a Miskolci Törvényszék annak a férfinak az ügyében, aki édesanyja volt élettársának új párját előbb ököllel ütötte, majd egy alkalommal megszúrta. A sértett a szúrás miatt életveszélyes állapotba került, azonban ezt ittassága miatt nem is észlelte - írta meg a Boon.hu.

Hatásosan csillapította a szúrás fájdalmát az alkohol

A fotó illusztráció: Pexels.com

A vádlott édesanyjának szerelmi kapcsolata megszűnt, amibe úgy tűnik, nem tudott belenyugodni. Ezért két fiával együtt felkeresték a férfit, aki akkor már új párjával élt egy mindössze hét négyzetméteres, egykori tárolóból átalakított kalyibában.

A visszaédesgetés azonban sikertelennek bizonyult, a férfi nem volt hajlandó engedni a nyomásnak, inkább elfutott a helyszínről.

Ekkor lépett színre az új élettárs, aki kérdőre vonta a szerelemes anyát, ami szóváltásba torkollott. Ezt észlelve a szintén ittas fiú

az ágyra lökte az asszonyt, ököllel többször fejen ütötte, majd kipenderítette az udvarra, és egy késsel fartájékon szúrta.

Ezután mindannyian távoztak a szerelmi fészekből.

Életveszélyes állapotot idézett elő a szúrás

A megszúrt nő életveszélyes állapotba került, azonban ezt ittassága miatt nem észlelte, sőt, a szúrás tényét sem vette észre. Az időközben hazalopakodó élettársával együtt lefeküdtek aludni, és csak másnap kért orvosi segítséget.

A férfi beismerte és megbánta tettét

A vádlott, aki más büntetőeljárás hatálya alatt, valamint egy korábbi felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el a brutális bűncselekményt, az előkészítő ülésen beismerte tettét, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A Miskolci Törvényszék életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt jogerősen 4 év szabadságvesztésre és 4 év közügyektől való eltiltásra ítélte.

