Késő délután volt már, amikor egy falubeli a 38 éves áldozat teste felé magasodott és a pulzusát kereste. Hasba szúrtak egy férfit 1974. május 14-én. Az áldozat - a vegyesbolt vezetője -, a bejárat előtt esett össze.

Katonai szuronnyal szúrtak le egy vidéki vegyesboltost 1974. május 14-én

Fotó: Tükör/Arcanum Digitális Tudománytár

A kisecsetiek megállapították, hogy hívni kell a hatóságokat. Valaki hazarohant és tárcsázta a mentőket, aztán a Rétsági Járási Rendőrkapitányságot is. Nem telt el sok idő, és már a helyszínen volt az orvosi segítség a helyi körzeti megbízott, Drajkó Lőrinc főtörzsőrmester társaságában. Amíg a mentősök igyekeztek újraéleszteni az áldozatot, a rendőr intézkedett a helyszín lezárásáról és az ott talált bűnjelek begyűjtéséről.

Miután többen is szemtanúi voltak a támadásnak, nem volt vitás, ki szúrta hasba a vegyesboltost egy katonai szuronnyal.

A körzeti megbízott rögvest a késelő nyomába indult, és a közeli buszmegállóban meg is találta. Éppen a feleségével beszélgetett. Ott helyben elfogta H. Jánost és bevitte a saját irodájába, ahonnan hívta a megyei kollégáit, hogy jelentse: brutális gyilkosság történt.

A helyszíniszemle-bizottság rövid áttekintés és tájékozódás után hozzálátott a statikus, majd a dinamikus helyszíni szemle megtartásához. Ezután a körzeti megbízotti irodán őrzött tettest a szemlebizottság vezetője a megyei főkapitányság fogdájába szállíttatta”

– idézte fel a történteket a Magyar Rendőr 1974. szeptember 12-i száma.

Össze-vissza beszélt a szurkáló

A kapitányságon azonnal megkezdődött az emberöléssel alaposan gyanúsítható, 27 éves, kisecseti kubikos, vagyis földmunkás kihallgatása. Első vallatásán megpróbálta valahogy megúszni brutális tettét.

Rosszul vagyok, időnként kihagy a szívem. Nem tudok mit mondani — motyogta H. János. - Nem emlékszem semmire, részeg voltam”

– olvasható a Nógrád Megyei Hírlap 1974. május 6-ai számában.

Aztán meggondolta magát és emlékezni kezdett arra, mi történt az ominózus napon, ami számára a kezdetektől nem volt átlagos. Hajnalban felkelt és nem munkába indult, hanem egyenesen a kocsmába, mivel a 27-ik születésnapját ünnepelte. Fél hatkor kérte ki az első pohár pálinkáját és sörét. Az „első zárásig”, reggel 9-ig folyamatosan ivott, aztán elment az egyik ismerőséhez, ahol közösen „legurítottak” még 4 liter bort. Délután a kocsma újra kinyitott, a fiatal kubikos pedig visszatért. Fél hatkor átment az italbolt mellett lévő vegyesboltba, hogy üveges sört vegyen, de F. József, a vegyesboltos nem szolgálta ki, mert nagyon részeg volt.

Ráadásul még arra is figyelmeztette a hangoskodó fiatalt, hogy akár dupla akkora büntetést is kaphat, mint egy évvel korábban, amikor feljelentette őt garázdaságért.

H. 1973 júliusában a kisecseti italboltban szórakozott. Jelen volt F. József apósa is, akinél nem volt pénz. H. fizetett neki egy deci pálinkát, ezért cserébe az idős ember a kalapját adta neki. Ő a kalapot a fejére tette és kiment az utcára. F. József felismerte apósa kalapját, levette H. fejéről és visszaadta apósának”

– írta meg a rendőrségi szaklap. Így kezdődött a balhé.