Katonai szuronnyal szúrtak le egy vidéki vegyesboltost

Késő délután volt már, amikor egy falubeli a 38 éves áldozat teste felé magasodott és a pulzusát kereste. Hasba szúrtak egy férfit 1974. május 14-én. Az áldozat - a vegyesbolt vezetője -, a bejárat előtt esett össze.
A kisecsetiek megállapították, hogy hívni kell a hatóságokat. Valaki hazarohant és tárcsázta a mentőket, aztán a Rétsági Járási Rendőrkapitányságot is. Nem telt el sok idő, és már a helyszínen volt az orvosi segítség a helyi körzeti megbízott, Drajkó Lőrinc főtörzsőrmester társaságában. Amíg a mentősök igyekeztek újraéleszteni az áldozatot, a rendőr intézkedett a helyszín lezárásáról és az ott talált bűnjelek begyűjtéséről.
Miután többen is szemtanúi voltak a támadásnak, nem volt vitás, ki szúrta hasba a vegyesboltost egy katonai szuronnyal.
A körzeti megbízott rögvest a késelő nyomába indult, és a közeli buszmegállóban meg is találta. Éppen a feleségével beszélgetett. Ott helyben elfogta H. Jánost és bevitte a saját irodájába, ahonnan hívta a megyei kollégáit, hogy jelentse: brutális gyilkosság történt.
A helyszíniszemle-bizottság rövid áttekintés és tájékozódás után hozzálátott a statikus, majd a dinamikus helyszíni szemle megtartásához. Ezután a körzeti megbízotti irodán őrzött tettest a szemlebizottság vezetője a megyei főkapitányság fogdájába szállíttatta”
– idézte fel a történteket a Magyar Rendőr 1974. szeptember 12-i száma.
Össze-vissza beszélt a szurkáló
A kapitányságon azonnal megkezdődött az emberöléssel alaposan gyanúsítható, 27 éves, kisecseti kubikos, vagyis földmunkás kihallgatása. Első vallatásán megpróbálta valahogy megúszni brutális tettét.
Rosszul vagyok, időnként kihagy a szívem. Nem tudok mit mondani — motyogta H. János. - Nem emlékszem semmire, részeg voltam”
– olvasható a Nógrád Megyei Hírlap 1974. május 6-ai számában.
Aztán meggondolta magát és emlékezni kezdett arra, mi történt az ominózus napon, ami számára a kezdetektől nem volt átlagos. Hajnalban felkelt és nem munkába indult, hanem egyenesen a kocsmába, mivel a 27-ik születésnapját ünnepelte. Fél hatkor kérte ki az első pohár pálinkáját és sörét. Az „első zárásig”, reggel 9-ig folyamatosan ivott, aztán elment az egyik ismerőséhez, ahol közösen „legurítottak” még 4 liter bort. Délután a kocsma újra kinyitott, a fiatal kubikos pedig visszatért. Fél hatkor átment az italbolt mellett lévő vegyesboltba, hogy üveges sört vegyen, de F. József, a vegyesboltos nem szolgálta ki, mert nagyon részeg volt.
Ráadásul még arra is figyelmeztette a hangoskodó fiatalt, hogy akár dupla akkora büntetést is kaphat, mint egy évvel korábban, amikor feljelentette őt garázdaságért.
H. 1973 júliusában a kisecseti italboltban szórakozott. Jelen volt F. József apósa is, akinél nem volt pénz. H. fizetett neki egy deci pálinkát, ezért cserébe az idős ember a kalapját adta neki. Ő a kalapot a fejére tette és kiment az utcára. F. József felismerte apósa kalapját, levette H. fejéről és visszaadta apósának”
– írta meg a rendőrségi szaklap. Így kezdődött a balhé.
Bosszúból szúrtak le egy embert
Az már a korabeli megyei napilapból derül ki, hogy ezután mi történt. A fiatal férfi levette a boltos apósának a fejéről a kalapot és a levegőbe dobta, majd többször meg is rugdosta, miután az földet ért. A boltos rendőrt hívott, amiből az lett, hogy a fiatal férfinek 800 forintos büntetést kellett fizetnie a tettéért. Sohasem bocsátott meg a feljelentőnek. Sokszor emlegette, hogy egyszer még megfizet ezért, a 27-én születésnapján úgy döntött, eljött az idő. A kihallgatások során egy másik sérelméről is beszámolt a rendőröknek.
Nyolc évvel ezelőtt F. megverte az apósomat, amiért ő lett a termelő szövetkezet parádéskocsisa, nem az ő apósa”
– idézte a gyilkos szavait a Nógrád Megyei Hírlap már említett száma.
A bosszúszomjas kubikos – az áldozat feleségének rokona, az asszony unokabátyjának fia - délután hatkor biciklire ült és elindult sógora háza felé. Megkereste és eltette a férfi 22 centis pengéjű katonai szuronyát, és visszabiciklizett a boltba.
Belépett az ajtón és teljes erővel megszúrta a vegyesboltost.
„Az italboltból jöttem kifelé, és láttam, hogy H. a vegyesbolt előtt áll egy nagy késsel a kezében – vallotta Medgyesi János, az események egyik szemtanúja. F. a bolt vasrácsába kapaszkodva állt, és azt kiabálta felém:
Segítség, Jani bácsi, megszúrtak!
H. is megszólalt erre: ’Megmondtam, hogy a 800 forintért megöllek!’ F. jajgatott: ’Meghalok, segítsetek!’ Aztán láttam, hogy összecsuklik” - olvasható a helyi lapban a szemléletes leírás.
Az emberöléssel megvádolt fiatal a tárgyalásán megpróbált az epilepsziájára hivatkozva kedvező ítéletet kicsikarni a bírótól.
Az orvosszakértő viszont úgy találta, ez nem lehet felmentő, vagy enyhítő ok brutális tettére, és elmebetegségben sem szenved.
A Népszabadság 1974. október 12-i száma szerint „a Balassagyarmati Megyei Bíróság H. Jánost emberölés miatt 12 évi - szigorított börtönben letöltendő - szabadságvesztésre ítélte, és alkoholelvonó kezelésre kötelezte”.
