Elveszett egy kisfiú, hihetetlen helyen találtak rá

A debreceni rendőrök felfigyeltek egy csellengőre a belvárosban. Mint kiderült, a fiú Ausztriából szökött el, ők találtak rá.
Debreceni járőrök a várost járták hajnalban, amikor megláttak egy kiskamaszt – írta meg a Haon.hu a Police.hu információi alapján. Odamentek hozzá, hogy megkérdezzék, mit csinál ilyenkor az utcán, így derült ki, hogy ők találtak rá.

Nem akárhol találtak rá egy 14 éves kisfiúra
Forrás: police.hu

Keresték az osztrák kisfiút, akire Magyarországon találtak rá

Hogy biztonságban legyen, a rendőrök bevitték a gyereket a kapitányságra és meghallgatták a történetét. Azt mondta, Ausztriából szökött el. 

Családi vita miatt indult útnak, és vonattal érkezett Debrecenbe. 

Ekkor tudták meg a magyar rendőrök, hogy már körözték az osztrák kollégáik, akiket értesítettek arról, hogy megvan a gyerek.

