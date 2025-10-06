Féltéglával verte fejbe vitapartnerét egy férfi

Durándán brutális támadás történt, amikor egy férfi egy két és fél kilós téglával fejbe ütötte vitapartnerét, aki súlyos koponyasérüléseket szenvedett, és közvetlen életveszélyes állapotba került. Az életveszélyt csak az időben elvégzett műtét tudta elhárítani - írta meg a Heol.hu.

Emberölés bűntettének kísérlete miatt ismertette a bíró a vádiratot a durándai támadás után.

Fotó: Ládi László/Agria Tv/Heol.hu

Életveszélyes sérüléseket szenvedett a támadás áldozata

Az ügyben előkészítő ülést tartottak az Egri Törvényszéken. A támadás egy személyes konfliktusból alakult ki, amiben szó szót követett, majd a vádlott úgy gondolta, rövidre zárja a vitát és magához vett egy téglát, azután nagy erővel fejbe verte vele a sértettet. Az ütés következtében a férfi súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A koponyasérülések miatt közvetlen életveszélybe került, és életét csak az időben megkezdett orvosi ellátás, valamint az azonnali műtét tudta megmenteni. A bírósági eljárás során kiderült, hogy az ügyészség emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a férfi ellen. A durándai történet ezzel még nem ért véget, ugyanis a vádlott menekülőre fogta a dolgot, miután több – az eljárás során ismeretlen – személy üldözőbe vette és bántalmazta. Szerencséjére csak zúzódásai lettek, amelyek nyolc napon belül gyógyultak.

Az előkészítő ülésen a vádlott nem ismerte el a vádirat szerinti cselekmény elkövetését, és nem mondott le a tárgyaláshoz fűződő jogáról.

