Gödöllői rémálom: amit ezzel a nővel tettek, az szinte felfoghatatlan

Megrázó részletek derültek ki egy Gödöllő közelében történt kegyetlen támadásról. Egy többszörösen büntetett férfi 2023 januárjában brutális módon bántalmazta élettársát, aki kis híján életét vesztette, miközben a férfi kiskorú gyermeke végignézte a szörnyű jelenetet - írta a Borsonline.hu.

A nő kis híján belehalt a támadás okozta sérüléseibe

Fotó: Illusztráció (Towfiqu barbhuiya/Pexels)

Majdnem belehalt a támadásba

A vádirat szerint a férfi 2023. január 7-én az utcán kezdett vitatkozni élettársával, de a vita hamarosan erőszakba torkollott. A nőt hajánál fogva a földre rántotta, ütlegelte, végül fejbe rúgta, ami miatt elvesztette az eszméletét. A támadó ezután a magatehetetlen áldozatot bevonszolta otthonukba, ahol további borzalmak vártak a nőre. A házban a férfi letépte róla a ruháit, majd egy karóval és csavarhúzóval is megsebesítette, mielőtt megerőszakolta volna. A nő a kínzásoktól újra elájult, végül sikerült elmenekülnie rokonaihoz, akik azonnal értesítették a hatóságokat. A történetet még súlyosabbá tette, hogy a támadás idején a férfi kiskorú gyermeke is jelen volt, aki végignézte a borzalmakat.

A Gödöllői Járásbíróság a férfit szexuális erőszak, súlyos testi sértés kísérlete és kiskorú veszélyeztetése miatt 6 év fegyházbüntetésre ítélte. Emellett 6 évre eltiltották a közügyektől, és véglegesen kizárták minden olyan foglalkozásból, ahol gyermekekkel érintkezhet.

Az ítélet azonban nem jogerős, mert a vádlott és védője enyhítésért, illetve felmentésért fellebbezett, míg az ügyészség súlyosabb büntetést indítványozott. A másodfokú tárgyalás a Budapest Környéki Törvényszéken folytatódik.

