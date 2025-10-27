Hírlevél

Rendkívüli

Ennél félelmetesebb dolgot még sosem mutatott Putyin! Már most retteg a Nyugat

Elképesztő videó került elő: hatalmas verekedés tört ki a Mexikói Nagydíjon – videó

jelenet

Gödöllői rémálom: amit ezzel a nővel tettek, az szinte felfoghatatlan

Megrázó részletek derültek ki egy Gödöllő közelében történt esetről, ahol egy férfi brutálisan bántalmazta élettársát. A támadás során a nő kis híján életét vesztette
Megrázó részletek derültek ki egy Gödöllő közelében történt kegyetlen támadásról. Egy többszörösen büntetett férfi 2023 januárjában brutális módon bántalmazta élettársát, aki kis híján életét vesztette, miközben a férfi kiskorú gyermeke végignézte a szörnyű jelenetet - írta a Borsonline.hu.

A nő kis híján belehalt a támadás okozta sérüléseibe
Fotó: Illusztráció (Towfiqu barbhuiya/Pexels)

Majdnem belehalt a támadásba

A vádirat szerint a férfi 2023. január 7-én az utcán kezdett vitatkozni élettársával, de a vita hamarosan erőszakba torkollott. A nőt hajánál fogva a földre rántotta, ütlegelte, végül fejbe rúgta, ami miatt elvesztette az eszméletét. A támadó ezután a magatehetetlen áldozatot bevonszolta otthonukba, ahol további borzalmak vártak a nőre. A házban a férfi letépte róla a ruháit, majd egy karóval és csavarhúzóval is megsebesítette, mielőtt megerőszakolta volna. A nő a kínzásoktól újra elájult, végül sikerült elmenekülnie rokonaihoz, akik azonnal értesítették a hatóságokat. A történetet még súlyosabbá tette, hogy a támadás idején a férfi kiskorú gyermeke is jelen volt, aki végignézte a borzalmakat.

A Gödöllői Járásbíróság a férfit szexuális erőszak, súlyos testi sértés kísérlete és kiskorú veszélyeztetése miatt 6 év fegyházbüntetésre ítélte. Emellett 6 évre eltiltották a közügyektől, és véglegesen kizárták minden olyan foglalkozásból, ahol gyermekekkel érintkezhet.

Az ítélet azonban nem jogerős, mert a vádlott és védője enyhítésért, illetve felmentésért fellebbezett, míg az ügyészség súlyosabb büntetést indítványozott. A másodfokú tárgyalás a Budapest Környéki Törvényszéken folytatódik.

