Véres este – az autóból rángatták ki áldozataikat

Brutális támadás ért egy szekszárdi családot szerda este a buszpályaudvar mellett. Egy helyi férfi szerint párját és 15 éves lányát kirángatták az autóból, majd többen brutálisan bántalmazták őket. A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben, amelynek jelenleg öt gyanúsítottja van - számolt be róla a Teol.hu.

Brutális támadás érte a szekszárdi családot a buszpályaudvar mellett

Fotó: Forrás: teol.hu

Nem ez volt az első támadás

A támadás akkor történt, amikor a férfi párja az állomásnál várta az apját, aki a pécsi szívklinikáról érkezett haza busszal. A beszámoló szerint egy „BMW-vel érkező társaság” állt meg mellettük, majd több férfi és nő támadt rájuk.

Kihúzták a páromat és a lányomat a kocsiból, és tiszta véresre verték őket. Két férfi, meg két-három nő. Apósomat is leütötték. A lányomat kétszer eltalálták úgy, hogy elájult

– mondta a férfi.

A 15 éves lány és az autóban ülő nő súlyos zúzódásokat szenvedtek, az asszony arcát szétverték, ruhája véráztatta volt. A család fotókat is mutatott, amelyek állításuk szerint közvetlenül a támadás után készültek, ezeket a felvételeket azonban brutalitásuk miatt nem mutathatók. A férfi szerint a térfigyelő kamerák is rögzítették az esetet.

A család úgy gondolja, nem ez volt az első támadás, amit nekik szántak. A férfi azt állítja, hogy ugyanaz a család korábban már megtámadta a sógornőjét is, akit akkor elraboltak, levágták a haját, egész éjjel verték, és reggel tudott csak megszökni. Szerintük évek óta tartó zaklatás és bosszú állhat az újabb erőszak mögött.

A sértettek jelenleg otthon lábadoznak, de elmondásuk szerint nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is megviselte őket a támadás. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy az ügyben vizsgálat indult.

Az ügyben azonnali intézkedésekre került sor, és még aznap este elfogtak öt szekszárdi lakost, három nőt és két férfit. Velük szemben a Szekszárdi Rendőrkapitányságon garázdaság bűntett és más bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás. A nyomozók még a tegnapi napon mind az öt elkövetőt gyanúsítottként hallgatták ki. Az eset körülményeit a Szekszárdi Rendőrkapitányágon büntetőeljárás keretében vizsgálják tovább.

