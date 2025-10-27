Tiszaburai tragédia: betonvassal és késsel támadtak egy férfira

Október 23-án hajnalban Tiszaburán egy szóváltás súlyos támadásba torkollott. Két férfi először egy házban veszett össze, majd a vita az utcára is kiterjedt, ahol az egyikük már nemcsak szavakkal, hanem betonvassal és késsel is támadott - számolt be róla a Borsonline.hu.

Tiszaburán történt támadás, amikor saját ismerősét késelte meg egy 31 éves férfi.

Forrás: Police.hu

Szóváltás torkollott támadásba

A rendőrség szerint a dulakodás az egyik férfi otthonában kezdődött, ahol az indulatok gyorsan elszabadultak. Miután a házigazda kitessékelte ismerősét, az nem hagyta annyiban a dolgot: az utcán folytatódott a vita, és ekkor támadt rá. Előbb betonvassal ütötte, majd többször megszúrta a férfit, aki súlyos, életveszélyes, vérző sérülésekkel maradt a helyszínen. A sérültet egy arra járó helyi lakos találta meg, és azonnal értesítette a hatóságokat. A rendőrök nagy erőkkel indultak a támadó felkutatására, aki még aznap reggel elfogásra került.

A 31 éves tiszaburai férfit a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságra vitték, ahol életveszélyt okozó testi sértés gyanújával hallgatták ki. A nyomozók őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt.

A hatóságok tovább vizsgálják, mi vezetett a súlyos támadáshoz, amely kis híján emberéletet követelt.

