Babicsek Bernát 41 évesen, 2021. december 31-én, szilveszter éjjelén halt meg solymári otthonában, ahol tűz ütött ki. A lángok eloltása után derült ki, hogy a népszerű művész nem él. Édesanyja máig kitart amellett, hogy életben maradhatott volna, ha a helyszínre vezényelt rendőr azt teszi, amit kell neki. Úgy gondolja, ha lelkiismeretesebben, körültekintőbben járt volna el a szabotázsriasztás után, vagyis nem ment volna el azután, hogy hallotta, hogy valaki bent horkol, ma is élne jóképű fia. Sokan támogatják az asszonyt, de olyanok is vannak, akik támadják a közösségi oldalon – írta meg a Bors.

Undorító üzenetekben támadják Babicsek Bernát édesanyját (Fotó: Facebook)

Babicsek Bernát tragédiáját egy konyhában hagyott étel okozta.

A férfi főzni akart magának, de elaludt azelőtt, hogy az étel elkészült volna. Az étel lángra kapott és leégett tőle a ház.

A férfi holttestére az édesapja talált rá január 1-jén délután.

Szülei pert indítottak a fiuk halála ügyében, de mint mondják,

nem azért, hogy bosszút álljanak, hanem azért, hogy mással ne történhessen ilyen.

Úgy tűnt, október 16-án ítélet születhet, de a tárgyalást elnapolták.

Babicsek Bernát édesanyja a bíróságon (Fotó: Török Gergely Ádám/Bors)

Tragédia! Elképesztő üzenetekkel támadják Babicsek Bernát édesanyját

Az asszony sok támogató üzenet mellett olyanokat is kap, amelyben bántják. A gyalázkodó kommentelők minősíthetetlen stílusban írnak neki.

„Az együttérző, normális emberek mind tudják, hogy itt hiba történt. Van néhány ember, akinek fogalma sincs az egészről, se az érzéseinkről, se az ügyről. Ők néha kommentelnek hülyeségeket.

Van, aki olyat írt, hogy: na, anyuka? Most nem lesz pénz! Kikérem magamnak, ez undorító.

Én alapítottam most egy zenei díjat, amivel pénzt is adok, díjat is adok. Három éve nagyon sok pénzem megy el arra, hogy több száz embert vendégül láttam és meghívtam Bernát pincéjéhez, és mindent én álltam. Nem az, hogy én pénzt akarnék, hanem azt mondtuk, hogy eddig is a gyerekek miatt dolgoztunk, és mondtam a férjemnek, most, hogy nincs a Bernát, nem tudunk neki semmit adni, akkor adjuk neki ezt a zenei díjat és hívjuk meg a barátait. Olyan kommentek is vannak,

hogy az anyuka miért nem tanította meg főzni a fiát, és hogy egy negyvenéves, vén fazon minek főzött,

ha nem is tud főzni – mondta könnyekkel a szemében, felháborodottan a Borsnak az asszony.

Legközelebb decemberben kerül Babicsek Bernát ügye bíróság elé.