Lövés dördült az autóból: biciklis nőt sebesített meg

Vérfagyasztó esetről számoltak be Debrecenből. Október 4-én este egy biciklis nőt megsebesített egy támadó egy autóból érkező lövededékkel-írta meg a Haon.hu.
Tízforintos nagyságú lila foltot hagyott a nő testén, aki éles fájdalmat érzett.
A nő rémülten kért segítséget a rendőrségtől, miközben a bűnözők vadásztak rá. Többen ültek a motorját hangosan bömböltető piros autóban. A feltűnő gépjárművet a nő már korábban is látta, de arról sejtelme sem volt, hogy néhány pillant múlva áldozattá válik.
Egy airsoft pisztollyal vették célba.
A debreceni lövöldözés ügyében fegyveres garázdaság gyanúja miatt indult eljárás.
A térfigyelő kamerák felvételeit már lefoglalták és tanúkat keresnek rendőrök.
