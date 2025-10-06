Lövés dördült az autóból: biciklis nőt sebesített meg

Vérfagyasztó esetről számoltak be Debrecenből. Október 4-én este egy biciklis nőt megsebesített egy támadó egy autóból érkező lövededékkel-írta meg a Haon.hu.

A fiatal nő éppen hazafelé tartott munkahelyéről, amikor a támadók egy forgalmas kereszteződésben meglőtték

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Tízforintos nagyságú lila foltot hagyott a nő testén, aki éles fájdalmat érzett.

A támadók egy airsoft pisztolyt használhattak a lövöldözésre

A nő rémülten kért segítséget a rendőrségtől, miközben a bűnözők vadásztak rá. Többen ültek a motorját hangosan bömböltető piros autóban. A feltűnő gépjárművet a nő már korábban is látta, de arról sejtelme sem volt, hogy néhány pillant múlva áldozattá válik.

Egy airsoft pisztollyal vették célba.

A debreceni lövöldözés ügyében fegyveres garázdaság gyanúja miatt indult eljárás.

A térfigyelő kamerák felvételeit már lefoglalták és tanúkat keresnek rendőrök.

