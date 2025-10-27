Részeges férfi randalírozott egy helyi templomban

Október 26-án vasárnap egy ittas férfi zavarta meg a misét. A kiskundorozsmai templomhoz polgárőrök érkeztek ki, hogy véget vessenek a felfordulásnak.
Vasárnap, október 26-án egy részeges férfi megzavarta a kiskundorozsmai misét. A templomhoz még a polgárőröket is ki kellett hívni, akkora riadalmat keltett a randalírozás a hívekben - írta meg a Délmagyar.hu.
Az ittas férfi még a templomi padokat is borogatni kezdte, megzavarva a hívek nyugalmát
Az istentisztelet megzavarása miatt a Subasa, Sziksóstó, Öreghegy Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó egyesületet érkezett a helyszínre. A férfit a templomból kikísérték, ahol már a rendőrök várták, majd a Szegedi Rendőrkapitányságra szállították.
