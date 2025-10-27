Részeges férfi randalírozott egy helyi templomban

Vasárnap, október 26-án egy részeges férfi megzavarta a kiskundorozsmai misét. A templomhoz még a polgárőröket is ki kellett hívni, akkora riadalmat keltett a randalírozás a hívekben - írta meg a Délmagyar.hu.

A templomban felfordulást rendező férfi erős alkoholos befolyásoltság alatt állt

Kép forrása: Pixabay ( illusztráció)

Az ittas férfi még a templomi padokat is borogatni kezdte, megzavarva a hívek nyugalmát

Az istentisztelet megzavarása miatt a Subasa, Sziksóstó, Öreghegy Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó egyesületet érkezett a helyszínre. A férfit a templomból kikísérték, ahol már a rendőrök várták, majd a Szegedi Rendőrkapitányságra szállították.

Szeptemberben pedig egy plébánia került kereszttűzbe. Az online csalók milliós összegeket csaltak ki egy helyi plébánosból.