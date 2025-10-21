Ez foglalkoztatja most Till Tamás szüleit

A 2000-ben eltűnt bajai kisfiút, Till Tamást 2024 decemberében temették el. A szülők a Borsnak akkor azt mondták, szeretnének halottak napjára méltó sírkövet emeltetni gyermekük emlékére. Megkezdődtek a munkálatok. A sírhantot elsimították, és elkészíttették hozzá a betonkeretet. Egy padot is a sír elé tettek. A Bors úgy tudja, hamarosan a sírkő is elkészül.

Már dolgoznak Till Tamás sírkövén Fotó: Bors

Till Tamás holtan került elő

Ahogy azt korábban megírtuk, a 11 éves kisfiú 2000. május 28-án, gyermeknapon tűnt el. Biciklivel indult el otthonról a tőlük nem messze lévő vadasparkba, ahová nem ért oda. Szülei azonnal keresnék kezdték és bejelentették az eltűnését a rendőrségen. A nyomozás sokáig nem vezetett eredményre. Az ügyben az áttörést egy vallomás hozta meg. Júliusban egy férfi - aki a gyerek eltűnésének idején a bajai gyermekotthonban élt - elárulta a nyomozóknak, hogy a testvérével együtt rendszeresen jártak egy helyi vállalkozóhoz dolgozni. Segédmunkások voltak. Azután, hogy Till Tamás eltűnt, a vállalkozó elment értük azzal, hogy szüksége van rájuk. Ő maga nem tartott vele, a testvére viszont igen. Ő mondta el neki később, hogy valamit be kell betonozniuk egy ház talpazatába.

A férfi elmondta, hogy egy betonnal teli talicskát tolt, aminek a kereke megbicsaklott egy bűzt árasztó fóliában, amely egy gyerekholttestet rejtett.

Először értetlenkedett a vállalkozó, majd pénzt ígért, végül megfenyegette a munkását, hogy hallgasson, mert különben neki és a testvérének is bántódása esik. Till Tamás szüleinek 24 év után minden reménye szertefoszlott azzal kapcsolatban, hogy valaha élve viszontláthatják a fiukat, amikor bebizonyosodott, hogy a gyerekük földi maradványai kerültek elő a házból. A kisfiú feltétlezett gyilkosát rács mögé zárták.

Elásott holttestek lehetnek Till Tamás feltételezett gyilkosának udvarában

