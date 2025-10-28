Tinilányok rabolták ki a részeg édesapát

2024 nyarán együtt mulatott két tinilány és egy fiával nyaraló negyvenes édesapa Balatonlellén. Az édesapa még a szállásra is meghívta a lányokat, a társaság egész esti fogyasztását finanszírozta. Azonban annyi alkoholt fogyasztott, hogy már nem tudta követni az eseményeket, a két tinilány pedig kirabolta őt - írta meg a Sonline.hu

Az apa nagy mennyiségű készpénzt tartott magánál, a tinilányok pedig kihasználták a lehetőséget

Kép forrása: Pixabay ( illusztráció)

Amikor a férfi erős alkoholos befolyásoltság alá került a lányok megkérték, hogy hadd töltsék az éjszakát a szállásukon. Az egyik lány rágyújtani hívta a sértett fiát, mialatt társa átkutatta az alvó férfi nadrágját, melyből több tízezer forintot lopott el. A tinipáros az akció után elhagyta a szállást, és megosztoztak a zsákmányon.

Az ügyészség vádat emelt a tinikkel szemben

Kifosztás bűntette miatt vádat emelt a Fonyódi Járási Ügyészség. A vádiratban, mindkét elkövetővel szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tettek indítványt.

