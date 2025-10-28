Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
készpénz

Tinilányok rabolták ki a részeg édesapát

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Balatonlellén, 2024 nyarán a két kamaszlány találkozott egy édesapával és fiával. Az apuka a társaság teljes fogyasztását állta, még a szállásra is elhívta a fiatalokat. Azonban annyira lerészegedett, hogy kiszolgáltatott állapotba került, a tinik pedig kirabolták a férfit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
készpénzédesapanyárBalatonlelletinilánylopásalkoholfogyasztás

2024 nyarán együtt mulatott két tinilány és egy fiával nyaraló negyvenes édesapa Balatonlellén. Az édesapa még a szállásra is meghívta a lányokat, a társaság egész esti fogyasztását finanszírozta. Azonban annyi alkoholt fogyasztott, hogy már nem tudta követni az eseményeket, a két tinilány pedig kirabolta őt - írta meg a Sonline.hu 

Az apa nagy mennyiségű készpénzt tartott magánál, mivel nemrég kapta kézhez fizetését, a tinilányok kihasználták a lehetőséget
Az apa nagy mennyiségű készpénzt tartott magánál, a tinilányok pedig kihasználták a lehetőséget
Kép forrása: Pixabay ( illusztráció)

Amikor a férfi erős alkoholos befolyásoltság alá került a lányok megkérték, hogy hadd töltsék az éjszakát a szállásukon. Az egyik lány rágyújtani hívta a sértett fiát, mialatt társa átkutatta az alvó férfi nadrágját, melyből több tízezer forintot lopott el. A tinipáros az akció után elhagyta a szállást, és megosztoztak a zsákmányon. 

Az ügyészség vádat emelt a tinikkel szemben

Kifosztás bűntette miatt vádat emelt a Fonyódi Járási Ügyészség. A vádiratban, mindkét elkövetővel szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tettek indítványt.

Sorozatos rablásokat követett el egy 17 éves fiú. Akkumulátort, e- rollereket, még egy értékes motort is eltulajdonított. Bár az akkumulátort végül vissza kellett adnia, nem tudott leállni a rablással, folyamatosan visszaesett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!