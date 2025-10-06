Rendőri intézkedésekre is szükség volt Tiszaburán, a választások során

A zömében romák által lakott Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei településen a választópolgárok a polgármester személyéről és a képviselő-testület összetételéről is szavaztak vasárnap. Az időközi választást azért kellett megtartani Tiszaburán, mert a képviselő-testület még a nyáron feloszlatta magát.

Sok jelölt, magas részvétel és hivatalos személy elleni erőszak is jellemezte az időközi választást Tiszaburán

Fotó: Nagy Balázs, forrás: Szoljon.hu

Amint a Szoljon.hu megírta, a polgármesteri tisztségre hárman pályáztak, a képviselői helyekért viszont igen nagy volt a tülekedés: a hat pozíció betöltéséért rekordszámú, 70 jelölt indult. Így a lakosság több mint 2 százaléka vett részt indulóként a voksoláson.

Információink szerint az időközi önkormányzati választást felfokozott hangulat kísérte Tiszaburán, ezért vasárnap jelentős számú rendőr vigyázta a rendet a Tisza-parti kistelepülésen. Ezzel kapcsolatban arról érdeklődtünk a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál, hogy

történt-e a szavazás napján bármilyen, rendőri beavatkozást igénylő esemény a településen.

Válaszában András Hunor Lehel rendőr százados, sajtóreferens arról tájékoztatta az Origot, hogy

a rendelkezésre álló adatok alapján október 5-én a rendőrök két helyi személyt állítottak elő a tiszaburai választókerületekből. Velük szemben a Karcagi Rendőrkapitányság hivatalos személy elleni erőszak bűntett elkövetése miatt folytat büntetőeljárást. A nyomozás érdekeire tekintettel, egyéb információt nem áll módunkban közölni."

Ismét Vavrik Géza lett a polgármester Tiszaburán

A Szoljon.hu arról is beszámolt, hogy a településen választásra jogosult 1956 emberből 1523 fő (77,86 százalék) vett részt a polgármester-választáson, 13 érvénytelen szavazatot számoltak össze. A polgármesteri széket a 2024-es választást is megnyerő jelölt, Vavrik Géza (Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület – ORFME) foglalhatja el, aki 596 szavazatot (39,5 százalék) kapott.

