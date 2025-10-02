Életet mentett a tizedes, öngyilkosjelöltet hozott vissza az életbe

Igazi hős katonamundérban! Zátrok Róbert tizedes éppen egy barátjánál vendégeskedett, amikor a kétségbeesett asszony kiáltozására lettek figyelmesek. A nő szinte sokkos állapotban kérte, hogy mentsék meg az éppen öngyilkosságot elkövető férjét. A Honvédelmi Minisztérium Facebook-posztjában emelte ki a katona hősiességét.

A tizedes szakszerű helytállása emberéletet mentett

Fotó: Honvédelmi Minisztérium Facebook-oldala

A tizedes emberéletet mentett

Róbert azonnal a hang irányába indult, és néhány házzal odébb rá is talált az asszonyra, aki sírva kérte a segítségét. Férje ugyanis udvaruk melléképületében felakasztotta magát. A katona azonnal riasztotta a segélyhívót, majd átmászott a kerítésen, hiszen a kapu zárva volt.

A melléképületbe lépve levágta a kötélről az öngyilkosjelöltet, akit lefektetett a földre. A férfi ekkor már nem lélegzett, pulzusa sem volt. A tizedes végig kapcsolatban volt a segélyhívóval, és megkezdte a mellkaskompressziót, ami az elején nem járt sikerrel.

A tizedes nem adta fel, folytatta az újraélesztést.

Mire a segítség megérkezett, helyreállt a férfi légzése, a mentők stabilizálták az állapotát, és kórházba szállították.

A katona bátor helytállása és gyors reakciója legyen példa mindannyiunk számára, hiszen mi is bármikor belesodródhatunk egy ilyen szituációba. És a Földön, annak ellenére, hogy sokan elfeledkeznek róla, a legnagyobb érték az emberi élet.

Hajszálon múlt egy férfi élete szeptember elején Tatabányán, aki a sínek közé feküdt, de a rendőrök az utolsó pillanatban kirántották onnan. Az öngyilkossági kísérlet drámai pillanatai filmbe illő módon játszódtak le. A részleteket az Origóra kattintva tudják elolvasni.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.