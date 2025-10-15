Hírlevél

Saját férjét ütötte el egy tolató nő Pestszentimrén

33 perce
Olvasási idő: 2 perc
Újra kellett éleszteni azt a 80 év körüli férfit, akit a felesége ütött el vasárnap. A tolató nő feltehetően nem vette észre, hogy a férje a kocsi mögött áll.
elütötteFérjek és feleségekBudapestÚjraélesztéséletveszélyes állapotbalesettolatásmentőrendőrségkórház

Nagy volt a riadalom egy 18. kerületi utcában október 12-én délután. A csendes, kertes övezetbe ugyanis szirénázó mentők és rendőrök érkeztek és sokáig időztek az egyik család házánál egy tolató nő miatt - írta meg a Bors. 

Saját férjét ütötte el egy tolató nő Pestszentimrén
Saját férjét ütötte el egy tolató nő Pestszentimrén / Fotó: Bors

Egy pestszentimrei nyugdíjashoz riasztották őket, akit elütött egy autó. 

A felesége miatt került életveszélyes állapotba a 80 év körüli férfi. 

A Bors megtudta, hogy éppen indultak volna valahova és az idős nő állt ki a kertből, amikor kis híján végzetes tragédia történt.

Elütötte a férjét a tolató nő

Nem világos, hogy pontosan mi történt. Elképzelhető, hogy a férfi a sofőr holtterében állt, de az is, hogy a nő egyszerűen figyelmetlen volt, ezért ütötte el a férjét, amikor kitolatott a kapun. 

A földön fekvő férfit körbeállták a mentősök és sokáig próbálták újraéleszteni, ami végül sikerült neki.

Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta a Borsot, hogy a férfi már kórházban van.

 

 

