Nagy volt a riadalom egy 18. kerületi utcában október 12-én délután. A csendes, kertes övezetbe ugyanis szirénázó mentők és rendőrök érkeztek és sokáig időztek az egyik család házánál egy tolató nő miatt - írta meg a Bors.

Saját férjét ütötte el egy tolató nő Pestszentimrén / Fotó: Bors

Egy pestszentimrei nyugdíjashoz riasztották őket, akit elütött egy autó.

A felesége miatt került életveszélyes állapotba a 80 év körüli férfi.

A Bors megtudta, hogy éppen indultak volna valahova és az idős nő állt ki a kertből, amikor kis híján végzetes tragédia történt.

Elütötte a férjét a tolató nő

Nem világos, hogy pontosan mi történt. Elképzelhető, hogy a férfi a sofőr holtterében állt, de az is, hogy a nő egyszerűen figyelmetlen volt, ezért ütötte el a férjét, amikor kitolatott a kapun.

A földön fekvő férfit körbeállták a mentősök és sokáig próbálták újraéleszteni, ami végül sikerült neki.

Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta a Borsot, hogy a férfi már kórházban van.